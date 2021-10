Rita Dalla Chiesa, confessione intima: “Ho un brutto ricordo della menopausa”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Ottobre 9, 2021 , in Personaggi Tv

Rita Dalla Chiesa racconta come ha affrontato la menopausa: “Per me è un brutto ricordo”

Si è parlato anche di Rita Dalla Chiesa sul penultimo numero del settimanale DiPiù, uscito in edicola la settimana scorsa. I recenti numeri della rivista hanno riportato le dichiarazioni di diverse donne del mondo dello spettacolo che hanno raccontato come hanno affrontato un periodo molto delicato per ogni donna, quello della menopausa. Tra queste c’è, appunto, Rita Dalla Chiesa, la quale ha dichiarato:

Ho un brutto ricordo della menopausa […] Ormai sono trascorsi molti anni anche se a me è arrivata tardi: avevo 56 anni.

“Non ho proprio bei ricordi di quel periodo” ha confessato.

Rita Dalla Chiesa ricorda il periodo della sua menopausa: “Conducevo Forum e temevo le vampate in diretta”

“Quando sono andata in menopausa conducevo Forum e avevo paura che mi venissero le vampate di calore mentre ero in onda” ha dichiarato Rita Dalla Chiesa, continuando:

Era imbarazzante perhè diventavo tutta rossa e cominciavo a sudare in viso. Per fortuna lavoravo con una regista che capiva al volo quello che mi stava capitando e, quando ce n’era bisogno, allargava l’inquadratura.

Rita Dalla Chiesa ha svelato inoltre che in quel periodo a letto sudava moltissimo ed era costretta a cambiare più volte la camicia da notte. “Mi svegliavo di soprassalto con la tachicardia e non riuscivo a dormire” ha raccontato successivamente.

Rita Dalla Chiesa e il ricordo della sua menopausa: “Temevo di avere problemi seri al cuore”

“Temevo che la tachicardia fosse dovuta ad un problema serio al cuore invece era solo un sintomo della menopausa” ha dichiarato Rita Dalla Chiesa (che in una recente puntata de La vita in diretta ha parlato di aggressività ricevuta tramite i social), non nascondendo che proprio nel periodo della menopausa si è separata da Fabrizio Frizzi.