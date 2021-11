Belen Rodriguez rimproverata da Patrizia De Blanck: “Non sta a me giudicare, ma…”

Belen Rodriguez, arriva il rimprovero di Patrizia De Blanck: “Non sta a me giudicare, ma almeno poteva dire addio a Rubicondi”

Oggi Patrizia De Blanck ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. In questa occasione la popolare nobildonna ha voluto ricordare Rossano Rubicondi. Con quest’ultimo ha partecipato anni fa a L’Isola dei Famosi diventando sua amica anche nella vita di tutti i giorni. In quella famosa edizione del reality c’era anche Belen Rodriguez, che ha poi spiccato il volo nel mondo dello spettacolo. Sulla morte di Rossano Rubicondi la showgirl argentina non ha però proferito parola, nonostante pare abbia avuto anche un mezzo flirt a L’Isola. Per tale ragione oggi su Nuovo Patrizia De Blank ha rimproverato Belen Rodriguez, asserendo che almeno un suo saluto se lo sarebbe meritato:

“Non sta a me giudicare, ma almeno un ‘ciao’ il povero Rossano se lo sarebbe meritato…”

Patrizia De Blanck su Belen Rodriguez: “Forse ha cancellato dalla memoria il feeling con Rossano Rubicondi”

Patrizia De Blanck, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha poi ipotizzato che magari Belen Rodriguez potrebbe aver cancellato dalla sua memoria l’ottimo feeling avuto con Rossano Rubicondi a L’Isola dei Famosi perchè all’epoca era fidanzata:

“Forse, visto che all’epoca Belen aveva un compagno, ha cancellato dalla memoria il feeling che aveva con Rubicondi…”

La nobildonna Patrizia De Blanck ha poi aggiunto che forse per Belen Rodriguez, sempre al centro del gossip, quel feeling potrebbe costituire un ricordo imbarazzante.

Belen Rodriguez e Rossano Rubicondi, Patrizia De Blanck svela: “Di notte sparivano”

La giornalista di Nuovo ha poi chiesto a Patrizia De Blanck se è vero che Rossano Rubicondi e Belen Rodriguez hanno avuto un flirt a L’Isola dei Famosi. E quest’ultima ha subito risposto che sicuramente qualcosa tra loro c’è stato visto che un po’ tutte le notti scomparivano:

“Quando la notte mi svegliavo, era sparito in concomitanza con Belen, della quale subiva certamente il fascino…”

Patrizia De Blanck ha poi aggiunto di credere sia stato un gran peccato che quel famoso feeling tra Belen Rodriguez e Rossano Rubicondi non sia stato coltivato una volta finito il reality: “Forse hanno perso un’occasione di felicità duratura…”