Carmen Russo: “Scappata una parola di troppo al GF Vip” ammette Roberto Alessi

Carmen Russo, il giornalista Roberto Alessi ammette: “Le è scappata una parola di troppo al GF Vip”

Il Grande Fratello Vip continua la sua corsa e pare che possa allungarsi fino a febbraio (inizialmente si parlava di maggio, ma gli ascolti non sono così generosi), e lo fa grazie alle dinamiche che si creano dentro la casa più spiata d’Italia. In una delle ultime puntate del GF Vip c’è stato un forte litigio tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli. “Le è scappata una parola di troppo” ammette il giornalista Roberto Alessi sul settimanale Novella 2000. In pratica Carmen ha detto a Katia che se venisse eliminata non sarebbe la fine del mondo dato che fuori dalla casa può contare su una famiglia.

Katia Ricciarelli e Carmen Russo litigano al GF Vip. Alessi scherza: “Spero vengano pagate a peso d’oro”

Possono una showgirl di enorme successo, compagna di Enzo Paolo Turchi, come Carmen Russo, e una cantante lirica di fama internazionale come Katia Ricciarelli litigare in diretta televisiva dando un esempio non proprio brillante al pubblico che le segue da casa? Sì, se entrambe sono all’interno della casa del GF Vip 6. Se n’è uscito con un battuta gustosa il giornalista Roberto Alessi (direttore di Novella 2000): “Spero vengano pagate a peso d’oro”.

Roberto Alessi ne ha anche per Katia Ricciarelli: “Str… a Carmen Russo? Non andava detto”

Magari Carmen Russo (che ha fatto una confessione su Soleil) se n’è uscita con una frase infelice (non voluta, nella maniera più assoluta), ma Katia Ricciarelli non gliele ha mandate a dire, infatti le ha dato della “Stro…”. E infatti Roberto Alessi ne ha anche per la cantante lirica: “Anche questa non andava di certo detta”.