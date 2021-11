Franca Leosini su Che fine ha fatto Baby Jane: “E’ come intervistare in carcere”

La grande conduttrice Franca Leosini è pronta a tornare con un doppio appuntamento importantissimo sul piccolo schermo. A partire da questa sera Franca Leosini sarà protagonista di due giovedì in prima serata con due puntate evento su Rai Tre del programma Che fine ha fatto Baby Jane? Nel format la rispettata giornalista andrà a ripercorrere due importanti casi di cronaca nera e nel corso di una intervista rilasciata a TV Sorrisi e canzoni ha voluto anticipare il clima tagliente che terrà certamente i telespettatori incollati davanti alla tv:

Non ci saranno differenza tra l’intervista in carcere e quella in studio, ho lo stesso rigore, la stessa curiosità e lo stesso rispetto per le persone. Il nuovo studio lo vedrete è imponente e potrebbe mettere soggezione. Se si aprono è perché abbiamo instaurato un rapporto di fiducia