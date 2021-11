Francesco Renga: vita privata, età, Timoria, ex Ambra Angiolini, figli, compagna

Francesco Renga, chi è, vita privata, All Together Now

Anche per questa edizione di All Together Now la padrona di casa Michelle Hunziker può contare sul forte appoggio di Francesco Renga, tra i cantanti italiani più apprezzati del panorama italiano. Pierfrancesco Renga, conosciuto al pubblico come Francesco Renga, è nato a Udine il 12 giugno del 1968. Il cantautore è alto 1,78 m ed è considerato un vero sex symbol dal mondo femminile, oltre che cantante di successo. Fin dalla giovane età Francesco Renga si dedica con grande interesse e applicazione al mondo della musica e arriva al successo nel lontano 1990, quando arriva a pubblicare il suo primo album con i Timoria, Colori che esplodono. L’anno successivo è invece tra le sorprese del Festival di Sanremo, aggiudicandosi il premio della critica nella sezione Giovani del Festival di Sanremo. Poco dopo Francesco Renga sceglie di lasciare i Timoria ed intraprendere quindi la carriera da solista.

Francesco Renga, ex Ambra Angiolini, figli, attuale compagna

Le donne sono sempre state una parte integrante della vita di Francesco Renga, anche se il cantante non ha mai apprezzato particolarmente spopolare sulle copertine dei giornali. Storia diversa per quanto riguarda l’importante amore con l’attrice Ambra Angiolini, finita al centro dei riflettori per diverso tempo. Dopo una relazione lunga undici anni, Francesco Renga e Ambra Angiolini si sono lasciati nel 2015, secondo i meglio informati a causa di un tradimento da parte di uno dei membri della coppia. Dal loro amore sono nati i figli Leonardo e Jolanda Renga. Oggi il cantante è legato sentimentalmente a Diana Poloni.

Francesco Renga torna ad All Together Now: la volontà di Michelle Hunziker

Anche quest’anno Francesco Renga ha fatto ritorno nella giuria di All Together Now. Il cantante, che ha fatto una confessione spiazzante nelle scorse ore, è stato voluto dalla padrona di casa del programma di Canale Cinque, la splendida Michelle Hunziker.