Il Volo sorprende i fan: “Ci è accaduta una cosa stranissima a Kiev”

Il Volo, è accaduto a Kiev: “Ecco cosa ha scritto su un cartellone una fan”

Questa sera su Rai Uno torneranno a farla da protagonisti i ragazzi de Il Volo, che si esibiranno in un grande evento tributo al maestro Ennio Morricone. I tre giovani e bravissimi tenori hanno rilasciato una intervista a TV Sorrisi e canzoni, dove hanno parlato di vari tempi, partendo dalle loro abitudini precedenti un concerto fino alle stranezze del pubblico in giro per il mondo. Proprio a Kiev in Ucraina è accaduta una cosa molto divertente, come rivelato dai membri de Il Volo Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto al noto settimanale:

Una fan a Kiev ha alzato un cartellone che raccontava tutto e ci ha divertito che recitava Vi amo più della pizza. In Honduras invece il pubblico urlava così forte che non sentivamo le nostre voci in cuffia

Il Volo confessa: “Il cibo è la cosa che più ci manca dell’Italia”

Spesso e volentieri i ragazzi de Il Volo sono costretti a lunghe trasferte lontano dall’Italia per esibirsi in concerti che ormai raccolgono persone in ogni parte del mondo. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone però non possono non accusare nostalgia della loro terra italiana e a TV Sorrisi e canzoni hanno rivelato cosa sia la cosa che manca più di tutte: “Il cibo, abbiamo un regime alimentare rigoroso per non appesantirci prima di cantare, ma la pizza di mia madre mi manca!” – ha svelato Gianluca Ginoble alla nota rivista – .

Il Volo, la rivelazione su Ennio Morricone: “E’ stato come scoprire un mondo”

I bravissimi tenori de Il Volo, finiti al centro di alcuni gossip recentemente, questa sera saranno in onda su Rai Uno con Il Volo Tributo a Ennio Morricone. A TV Sorrisi e canzoni Gianluca, Ignazio e Piero hanno ricordato il grandissimo maestro: “E’ stato come scoprire un mondo”.