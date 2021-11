Maurizio Costanzo shock: “Fui preso di mira dalla mafia, tentarono di uccidermi”

Maurizio Costanzo: “La mafia mi prese di mira, tentarono di uccidermi”

Da qualche settimana è ripartito il Maurizio Costanzo Show, con ovviamente il noto conduttore e giornalista Maurizio Costanzo al timone e non potrebbe essere altrimenti. Questa volta però a raccontarsi non è stato uno dei tanti ospiti che ha avuto l’onore di intervistare, ma proprio lo stesso conduttore, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Dipiù. Dagli artisti lanciati nel mondo dello spettacolo fino alla attuale edizione del Maurizio Costanzo Show, il marito di Maria De Filippi ha parlato a 360°, tornando anche su un avvenimento che ha rischiato di diventare tragico:

Il Maurizio Costanzo Show ha preso di petto anche la mafia, ma poi la mafia ha preso di petto me, con settanta chili di tritolo. Tentarono di uccidermi e ne parlerò, avevo iniziato nel 1991 a fare puntate contro la mafia in tv, con me c’era il grande maestro Giovanni Falcone

Maurizio Costanzo ricorda: “Maurizio Costanzo Show? Non ci aspettavamo quel successo”

Negli anni il Maurizio Costanzo Show ha ricevuto ondate di affetto e ottenuto un successo oltre ogni previsione. Anzi, il programma in realtà è arrivato a stupire colui che l’ha ideato e portato sul piccolo schermo con grande caparbietà: “Non ci aspettavamo quel successo, non me lo sarei aspettato mai nella vita – ha rivelato Maurizio Costanzo nel corso di una intervista concessa al settimanale Dipiù – ringrazierò sempre Berlusconi per aver voluto farlo tutti i giorni, sembrava un azzardo all’inizio”. Oggi il Maurizio Costanzo Show è cambiato, ma il pubblico resta ancora legato alla trasmissione di Canale Cinque – .

Maurizio Costanzo Show, Costanzo ammette: “Sono felice di aver lanciato tanti artisti”

Maurizio Costanzo, protagonista di un duro sfogo nel corso dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, parlando a Dipiù ha ricordato tanti degli artisti passati dal programma e poi arrivati al successo. Il giornalista ha ricordato, tra gli altri, Vittorio Sgarbi ed Enzo Iacchetti: “Sono felice di aver contribuito a far conoscere tanti artisti e attori”.