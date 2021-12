Cotto e mangiato 14 dicembre: ricetta filet mignon con riduzione di barolo

Cotto e mangiato, puntata di oggi 14 dicembre: filet mignon con riduzione di barolo, ricetta francese

E’ stata una ricetta francese, popolare anche in Piemonte, la protagonista della puntata di Cotto e mangiato che Tessa Gelisio ha condotto oggi, 14 dicembre 2021, come sempre su Italia1, all’interno di Studio Aperto. Vediamo ingredienti e preparazione.

Tritare finemente 1 cipolla e stufarla per farla appassire con 30 grammi di burro. Aggiungere 500 millilitri di barolo e far rapprendere per un po’. Aggiungere anche 250 millilitri di brodo vegetale, 2 cucchiaini di zucchero, un po’ di bacche di ginepro e lasciar andare per 5-6 minuti. Far sciogliere con un po’ d’acqua o brodo 1 cucchiaio di amido di mais e unirlo al composto. Successivamente filtrare la riduzione per togliere bacche e cipolla e farla raffreddare.

La preparazione del filet mignon con riduzione di barolo prosegue come spiegato di seguito.

Con l’uso di un batticarne e di un foglio di carta da forno appiattire leggermente le fette di carne. Sciogliere in padella 30 grammi di burro e cuocere 5 minuti su un lato e 5 sull’altro le fette di carne. Mettere poi la carne in un piatto e coprire con carta stagnola per fare in modo che i succhi si distribuiscano in modo omogeneo.

Tempo di preparazione: 50 minuti. Spesa per gli ingredienti: 25-30€.

Prima del filet mignon con riduzione di barolo, Tessa Gelisio a Cotto e mangiato ha preparato i bocconcini con quinoa, carciofi e formaggio, ricetta di ieri. I video di entrambe le preparazioni sono su Mediaset Infinity.