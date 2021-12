Detto Fatto, ricetta delle orecchiette alle braciole: piatto di Massimo Magista

Ricetta di Detto Fatto di oggi (10 dicembre): orecchiette alle braciole preparate da Massimo Magista

Nella puntata di oggi 10 dicembre ha fatto il suo ingresso un nuovo chef a Detto Fatto, direttamente dalla Puglia Massimo Magista ha proposto la ricetta delle orecchiette al sugo di braciole piatto tipico della sua terra. Vediamo dunque di seguito gli ingredienti e la preparazione delle orecchiette alle braciole proposte nel programma di Bianca Guaccero.

Detto Fatto, ricetta delle orecchiette al sugo di braciole di Massimo Magista: ingredienti

Nella puntata di ieri di Detto Fatto lo chef siciliano Seby Sorbello ha proposto la ricetta degli arancini al pistacchio, oggi invece lo chef Massimo Magista ha proposto la sua ricetta delle orecchiette al sugo di braciole partendo dagli ingredienti: 500 gr di orecchiette fresche; 100 gr di cacioricotta; 200 gr di pecorino romano grattugiato; 6 fettine di carne di vitello; 200 gr di pancetta; 2 bottiglie di passata di pomodoro; una cipolla; due spicchi di aglio; un bicchiere di vino rosso; prezzemolo q.b; basilico fresco q.b; olio extra vergine di oliva q.b; sale e pepe.

Orecchiette alle braciole, ricetta di oggi (10 dicembre) a Detto Fatto di Massimo Magista: preparazione

Per la preparazione delle orecchiette al sugo di braciole, ricetta proposta oggi a Detto Fatto da Massimo Magista bisogna stendere le fettine di carne e assottigliarle con un batticarne se necessario disponendo al centro prezzemolo, aglio, pancetta, pecorino grattugiato, sale e pepe. Formare degli involtini arrotolando la carne e chiudendola con gli stuzzicadenti. Tagliare la cipolla e farla soffriggere in tre cucchiaia di olio d’oliva, aggiungere le braciole e farle rosolare da tutti i lati a fuoco vivace, sfumandolo con del vino rosso ed aggiungendo la passata di pomodoro, per ammorbidire la carne cuocerla a fuoco lento per almeno tre ore rigirandolo di tanto in tanto aggiungendo un po’ di acqua bollente prima di spegnere il fuoco. La ricetta delle orecchiette di braciole proposta oggi a Detti Fatto continua con la cottura delle orecchiette nell’acqua salata, scolate al dente e condite con il sugo delle braciole ricoperte con il cacioricotta fresco.