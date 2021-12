È sempre mezzogiorno, ricetta dolce di oggi: gubana di Fulvio Marino

È sempre mezzogiorno, ricetta dolce del giorno di Fulvio Marino: la gubana

In previsione del Natale Fulvio Marino ha regalato un’altra ricetta dolce sfiziosa al pubblico di È sempre mezzogiorno. Il cuoco ha realizzato la gubana, un dolce di pasta lievitata con un ripieno golosissimo di frutta secca. Il dessert del 14 dicembre di È sempre mezzogiorno è tipico del Friuli ed è perfetto per chiudere i pasti, oppure da gustare a colazione o merenda. In basso sono disponibili nel dettaglio gli ingredienti e la preparazione della gubana di Fulvio Marino a È sempre mezzogiorno.



Ricetta È sempre mezzogiorno: ingredienti gubana di Fulvio Marino, dolce del 14 dicembre

Dopo i gatti di Santa Lucia di ieri, oggi Fulvio Marino ha preparato un altro dolce per il Natale: la gubana. Gli ingredienti del dolce di È sempre mezzogiorno sono: 100 grammi di burro, 50 grammi di zucchero, 5 grammi di sale, 600 grammi di farina 0, 200 millilitri di latte e 140 grammi di uovo. Per il ripieno della gubana gli ingredienti sono: 100 grammi di noci, 100 grammi di nocciole tostate, 100 grammi di mandorle, 100 grammi di uvetta, 70 grammi di pinoli, 50 grammi di burro, 50 grammi di pangrattato, 2 grammi di lievito di birra, 60 millilitri di grappa, scorza di arancia, 50 grammi di amaretti e 1 cucchiaino di cannella. Per spennellare il dolce di È sempre mezzogiorno serve un albume e zucchero semolato.

È sempre mezzogiorno, puntata martedì 14 dicembre: preparazione gubana di Fulvio Marino

Per realizzare la gubana di Fulvio Marino a È sempre mezzogiorno in una ciotola unire la farina con il latte, il lievito e le uova. Aggiungere poi lo zucchero e amalgamare bene. Unire il sale e poi come ultimo ingrediente incorporare il burro morbido. Lasciare lievitare in frigorifero 12 ore. Nel frattempo preparare la farcitura della gubana di È sempre mezzogiorno. In padella tostare il pangrattato nel burro. Aggiungere poi gli amaretti, la scorza d’arancia, la grappa e la cannella. Tritare la frutta secca in un mixer e aggiungerla al composto di burro e pangrattato. Lasciare riposare in frigorifero 12 ore. Stendere poi l’impasto della gubana di È sempre mezzogiorno e spalmare all’interno il ripieno. Arrotolare l’impasto creando un filone e poi formare una chiocciola. Riporre in uno stampo imburrato a cerniera e lasciare lievitare fino al raddoppio del volume. Spennellare il dolce con l’albume d’uovo e aggiungere lo zucchero semolato. Cuocere infine la gubana di Fulvio Marino in forno a 170 gradi per un’ora.