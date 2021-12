Fiction Rai 2022, Vincenzo Malinconico: trama, cast e data d’inizio

Vincenzo Malinconico, Avvocato: Massimiliano Gallo è il protagonista della nuova fiction di Rai1

Una nuova fiction sta per approdare sul piccolo schermo: Vincenzo Malinconico, Avvocato con Massimiliano Gallo. La serie è tratta dai romanzi di Diego De Silva: Non avevo capito niente, Mia suocera beve e Divorziare con stile. Vincenzo Malinconico, Avvocato, diretta da Alessandro Angelini, è stata scritta dallo stesso De Silva con Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso. La serie è ambientata in location differenti: Salerno, la Costiera Amalfitana e altri comuni della Campania. Massimiliano Gallo al termine delle riprese di Vincenzo Malinconico ha scritto sul suo profilo Instagram:

“E’ sempre complicato lasciarsi indietro un personaggio che hai amato. Malinconico è un personaggio apparentemente facile da interpretare ma molto complicato da rendere. Mille sfumature, mille colori per renderlo al meglio. Spero di aver fatto un buon lavoro. Io ci ho messo il cuore”.

Le riprese di Vincenzo Malinconico sono durate quattro mesi.

Massimiliano Gallo in Vincenzo Malinconico, Avvocato: la trama

Massimiliano Gallo (che ha fatto una confessione su Imma Tataranni) riuscirà a conquistare i telespettatori di Rai1 nei panni dell’avvocato Vincenzo Malinconico? Ecco la trama della fiction tratta dai romanzi di Diego De Silva. Vincenzo Malinconico è un avvocato “d’insuccesso” napoletano. Lavora in uno studio legale ma difende quasi solo amici e parenti. I casi non sono particolarmente impegnativi, nonostante ciò perde spesso in tribunale. Più che un avvocato sembra uno psicologo. Malinconico è stato lasciato dalla moglie, ha due figli adolescenti. E’ semi-divorziato, semi-disoccupato e semi-felice però piace molto alle donne, forse proprio per la sua insicurezza.

Vincenzo Malinconico, Avvocato: cast e data d’uscita della fiction con Massimiliano Gallo

Nel cast di Vincenzo Malinconico, Avvocato oltre a Massimiliano Gallo ci sono: Lina Sastri, Denise Capezza, Teresa Saponangelo, Ana Caterina Morariu e Michele Placido. L’appuntamento con Vincenzo Malinconico, Avvocato è a marzo su Rai1.