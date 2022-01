È sempre mezzogiorno: focaccia della Befana di Fulvio Marino, dolce di oggi

Ricetta dolce È sempre mezzogiorno: Fulvio Marino prepara la focaccia della Befana

Puntata ricca di piatti pensati per l’Epifania quella di oggi di È sempre mezzogiorno. A preparare il dolce del 6 gennaio è stato Fulvio Marino che ha realizzato la focaccia della Befana, un dessert tipico del Piemonte. Gli ingredienti e la preparazione della focaccia della Befana di Fulvio Marino a È sempre mezzogiorno sono illustrati nel dettaglio nei paragrafi in basso.



È sempre mezzogiorno, puntata 6 gennaio: ingredienti focaccia della Befana di Fulvio Marino

Dopo la calza di Natalia Cattelani di ieri, oggi Fulvio Marino ha preparato la focaccia della Befana. Gli ingredienti del dolce di È sempre mezzogiorno sono: 500 grammi di farina 0, 120 grammi di latte, 120 grammi di zucchero, 120 grammi di uova, 8 grammi di lievito di birra, 50 grammi di arancia candita, 50 grammi di limone candito, 50 grammi di cedro candito, 120 grammi di burro e 10 grammi di sale. Per la decorazione occorrono 100 grammi di granella di zucchero.

È sempre mezzogiorno, preparazione focaccia della Befana: dolce per l’Epifania di Fulvio Marino

Per preparare la focaccia della Befana di Fulvio Marino a È sempre mezzogiorno in una ciotola impastare la farina con lo zucchero e il latte. Aggiungere poi le uova e, quando l’impasto si è amalgamato, il lievito. Unire all’impasto della focaccia della Befana il burro e infine la frutta candita e il sale. Lasciare lievitare 12 ore in frigorifero. Schiacciare il composto del dolce di È sempre mezzogiorno in una ciotola tonda imburrata, creare degli spicchi e arrotolarli su se stessi. Lasciare lievitare fino al raddoppio del volume e decorare con lo zucchero a granelli. Cuocere in forno, in modalità statica a 180 gradi per circa 40 minuti. Lasciare raffreddare il dolce e servire a tavola.