La sposa, Giorgio Marchesi rivela: “Amore molto combattuto con Maria”

Giorgio Marchesi (Italo) in La sposa: “Si racconta un amore molto combattuto”

Boom di ascolti anche per la seconda puntata de La sposa seguita da 6.568.000 telespettatori pari al 28,11% di share. La serie che narra le vicissitudini di Maria, una giovane donna calabrese costretta a sposarsi per procura e a trasferirsi in Veneto per aiutare economicamente la sua famiglia, sta appassionando il pubblico di Rai1 che non vede l’ora di scoprire cosa succederà nell’ultima puntata di domenica 30 gennaio. Uno dei protagonisti de La sposa, insieme a Serena Rossi, è Giorgio Marchesi che interpreta Italo, il marito sposato per procura. Dice l’attore in un’intervista al RadiocorriereTv:

“Si racconta un amore molto combattuto. Questi due ragazzi sono stati obbligati a stare insieme e all’inizio è stato molto difficile. Italo si è trovato in casa una donna che ha visto come un’usurpatrice. Anche per Maria è stato complesso trovarsi in un contesto così duro. E’ un amore fatto di sguardi, di silenzi, di atteggiamenti, senza grandi discorsi”.

La sposa, Giorgio Marchesi: “A Italo ho dato un po’ della mia esperienza di campagna”

Dopo un inizio duro e turbolento, Italo e Maria si sono scoperti innamorati nella puntata de La sposa andata in onda ieri sera (QUI il riassunto). Maria, con la sua dolcezza e determinazione, è riuscita a farsi amare da Paolino, da Italo e dal burbero zio Vittorio. Neanche l’arrivo di Antonio, l’ex fidanzato di Maria, è riuscito a scalfire l’amore tra la giovane e Italo. Dice Giorgio Marchesi a proposito del suo personaggio:

“A Italo ho dato un po’ della mia esperienza fisica di campagna. Non ci sono nato ma ho vissuto molto in montagna: non mi fa paura tagliare l’erba, spaccare la legna, occuparmi degli animali”.

Giorgio Marchesi, La sposa: “Mi piace lavorare in film e serie in costume”

Per Giorgio Marchesi immergersi in un’Italia così diversa è stato affascinante e sorprendente: “Amo molto lavorare in film e serie in costume che ti consentono di entrare in altre epoche e in altri mondi”. L’appuntamento con l’ultima puntata de La sposa è per domenica 30 gennaio in prima serata su Rai1 (QUI le anticipazioni).