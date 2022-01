La sposa, Giuseppe Saggese: chi è l’attore Matteo Valentini che lo interpreta

Matteo Valentini è Giuseppe Saggese ne La sposa: età e vita privata

Stasera andrà in onda la seconda puntata de La sposa con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. La storia di Maria, la giovane calabrese emigrata in Veneto per salvare la sua famiglia dai debiti e dalla miseria, ha colpito nel segno. Tra i componenti della famiglia di Maria c’è Matteo Valentini che interpreta il fratello Giuseppe Saggese. Non si sa molto sulla vita privata di questo giovane e promettente attore che è nato a Roma nel 2003. Valentini canta, balla e recita. Ha frequentato l’Accademia Il Sistina, scuola di formazione specializzata in musical.

La sposa: Matteo Valentini ha esordito in Un medico in famiglia

Nonostante la giovane età Matteo Valentini, che interpreta Giuseppe ne La sposa, ha recitato in varie fiction di successo: Un medico in famiglia, Baciamo le mani e Non dirlo al mio capo 2. Al cinema ha preso parte ai film Banana, Scusate se esisto, Storie sospese e Gli ultimi saranno ultimi. Nella fiction La sposa interpreta il fratello un po’ ribelle di Serena Rossi. Il giovane vede il matrimonio della sorella e il suo trasferimento al Nord come un tradimento.

Anticipazioni La sposa, puntata di stasera: Giuseppe sta male

Nella seconda puntata de La sposa in onda alle 21:30 su Rai1 Maria tornerà in Calabria perché Giuseppe sta molto male. Giuseppe si salverà? Non resta che sintonizzarsi tra poco su Rai1 per scoprirlo!