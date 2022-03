Amedeo Goria avverte Vera Miales: “La pupa e il secchione è un test!”

La pupa e il secchione, Amedeo Goria mette alla prova Vera Miales: l’annuncio da Barbara d’Urso

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. E se nella prima parte Barbara d’Urso ha parlato dei fatti di cronaca più importanti della giornata, nella seconda ampio spazio è stato dedicato ai due reality show di Mediaset: L’Isola dei Famosi e La pupa e il secchione. Tra gli ospiti oggi in collegamento c’era anche Amedeo Goria, che ha voluto lanciare un avvertimento a Vera Miales. Difatti quest’ultima si è avvicinata ‘pericolosamente’ al secchione Nicolò Scalfi. Per tale ragione il giornalista non ha fatto mistero di considerare questo programma una sorta di test per il loro amore:

“Io ero contento facesse questo reality…Per lei era motivo di felicità…Questa è stata la mia prova d’amore…La pupa e il secchione è un test…”

Amedeo Goria ha lasciato Vera Miales? La verità oggi a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso ha poi mostrato in anteprima esclusiva un’intervista che ha rilasciato Amedeo Goria al magazine Vip. Un’intervista, nel cui titolo campeggia una dichiarazione dell’ospite che ha lasciato tutti esterrefatti: “Vera, in Tv con Nicolò sei libera per la tua felicità…” Ovviamente la conduttrice ha voluto immediatamente chiedere ad Amedeo Goria con queste parole abbia dato il benservito a Vera Miales, la quale continua ad essere al centro del gossip. Tuttavia il popolare giornalista ha tenuto subito a chiarire il suo punto di vista, onde evitare ulteriori fraintendimenti:

“Vorrei fare una precisazione…Io la vorrei più disinvolta e slacciata da me…A me manca…E’ un rapporto importante!”

L’ospite di Pomeriggio Cinque ha quindi tenuto a sottolineare di non aver mai avuto l’intenzione di lasciare la sua compagna: “Io non ho proprio scaricato nessuno…La lascio libera di realizzarsi…Non voglio essere possessivo…”

Vera Miales, la sorella ci va giù duro con Amedeo Goria: “Non ti sei comportato bene”

Ha poi preso la parola anche la sorella di Vera Miales, la quale non ha per niente gradito vedere le immagini sui giornali di gossip di Amedeo Goria insieme a Stella:

“Cosa stai combinando? Hai aspettato che Vera entrasse in villa per baciare un’altra…”

L’ospite di Pomeriggio 5 ha poi dichiarato di non credere che sua sorella Vera Miales, appena saprà tutto ciò, non perdonerà il giornalista: “A casa mia è un tradimento…Sono molto delusa da te…Non me l’aspettavo e mi dispiace…Non credo ti perdonerà…”