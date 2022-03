L’Isola dei Famosi snobbata da una soubrette: “La casa potrebbe andare a fuoco!”

Isola dei Famosi, Alessia Merz non è voluta tornare: ecco il motivo

Alessia Merz è da un po’ che è scomparsa dai radar. Difatti la popolare soubrette ha già dichiarato in passato di aver fatto una scelta di vita ben precisa: stare in famiglia e mettere da parte la sua carriera in Tv. Tuttavia le proposte per partecipare a qualche reality show non sono mancate per Alessia Merz. Proprio quest’ultima al quotidiano Il Corriere della sera ha rivelato di aver rifiutato di partecipare a quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi (per lei sarebbe stata la seconda volta), asserendo di non essersela sentita di lasciare temporaneamente suo marito e i suoi figli: “Non potrei stare tanti mesi lontana da Fabio e dai ragazzi: potrebbe andare a fuoco la casa!”

Alessia Merz svela: “In questi mesi non mi ha cercato solo L’Isola dei Famosi”

Alessia Merz, sempre in questa sua intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera, ha poi fatto presente che in questi ultimi mesi non è stata cercata solo dalla produzione dell’Isola dei Famosi, su cui si è abbattuta una tempesta. Difatti la popolare soubrette ha rivelato di essere stata cercata pure da Pechino Express:

“Le proposte importanti ci sono anche per i reality: mi avevano chiesto di partecipare a Pechino Express…”

E anche in questa occasione Alessia Merz ha preferito declinare l’invito.

Alessia Merz non ha dubbi: “Sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta”

Alessia Merz ha poi concluso questa sua intervista al Corriere della sera puntualizzando ancora una volta di essere uscita dal mondo dello spettacolo per sua scelta e di non essersene mai pentita:

“Sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta e sono soddisfatta della mia decisione…”

Successivamente Alessia Merz non ha fatto mistero di credere che lo show business sia assolutamente spietato facendo notare che purtroppo tanti suoi colleghi sono rimasti senza lavoro dall’oggi al domani: “Molti sono finiti in depressione…Stando lontana da quel mondo ho fatto una scelta che mi piace…”