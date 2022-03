Striscia la notizia, tapiro d’oro maxi a Mancini: non era mai accaduto prima

Striscia la notizia, tapiro d’oro gigante per Roberto Mancini: succede per la prima volta

Non poteva non andare così, l’allenatore dell‘Italia Roberto Mancini ha ricevuto il tapiro d’oro gigante da parte di Striscia la notizia. Non si tratta di un riconoscimento normale per il CT di Jesi, visto che per la prima volta il tg satirico ha deciso di fare le cose in grande, proprio come il premio consegnato all’allenatore: il tapiro per Mancini è infatti in versione maxi. E’ la prima volta che un personaggio riceve infatti un tapiro così grande, consegnato appositamente con un automezzo, oltre al premio in versione classica. Il motivo di tale riconoscimento? Ovviamente l’esclusione dell’Italia dai prossimi mondiali:

Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale

ha dichiarato Mancini ai microfoni di Striscia la notizia.

Roberto Mancini incassa un altro tapiro: è l’ottavo riconoscimento da parte di Striscia la notizia

La storica sconfitta dell’Italia contro la Macedonia Del Nord ha spinto fuori gli azzurri dai prossimi Mondiali, che avranno luogo il prossimo autunno in Qatar nella prima edizione invernale del torneo riservato alle Nazionali. Il tapiro, doppio, ricevuto da Roberto Mancini da parte di Valerio Staffelli di Striscia la notizia è l’ottavo per l’allenatore ex Inter e Lazio. Sicuramente questo appena incassato a Coverciano (Firenze) è quello più amaro di tutti. Per Mancini però è già tempo di guardare avanti, visto che domani l’Italia sfiderà in amichevole la Turchia, altra esclusa dai Mondiali 2022.

Striscia la notizia, Mancini conferma la permanenza sulla panchina dell’Italia

Roberto Mancini, che si è raccontato a cuore aperto in un noto programma televisivo nei mesi scorsi, resterà quasi certamente sulla panchina dell’Italia nonostante la cocente delusione. Il tecnico ha parlato a Striscia la notizia affermando di voler riprovare a qualificare la Nazionale per il torneo calcistico più importante al mondo.