Alessandra Celentano come non si è mai vista: dure parole per Carola e Michele

Alessandra Celentano prende le distanze dai suoi allievi: la lunga lettera ad Amici

Alessandra Celentano quest’anno non smette di bacchettare chiunque osi contraddirla o pensarla diversamente da lei. E così, dopo averlo fatto con i colleghi, i giudici, la conduttrice e gli allievi altrui ecco che ne ha anche per i suoi ragazzi. Durante il daytime oggi la maestra di danza classica di Amici ha inviato una lunga lettera a Carola e Michele, ballerini di danza classica e suoi allievi. La loro colpa è stata quella di non aver aperto bocca mentre Dario e Serena in casetta inveivano contro la maestra e, secondo lei, indirettamente anche contro loro due. Queste le parole della Celentano:

“Non avete mai avuto il coraggio di affrontare argomenti che vi riguardano in prima persona. Voi vi fate dire di tutto. E’ possibile che non abbiate un argomento e una dialettica?”.

La maestra degli allievi, infine, ha detto loro che senza carattere non si va da nessuna parte.

Dario e Serena nel mirino della maestra: piovono rimproveri

Ovviamente oltre a Carola e Michele Alessandra Celentano si è rivolta anche a Dario e Serena dopo le loro esternazioni contro di lei. La maestra si è molto meravigliata di Serena perché nel corso dell’anno ha sempre incassato i compiti e i commenti della Celentano con educazione. Dunque, ha aggiunto, si augura che quello della ballerina sia stato semplicemente uno sfogo. Di Dario invece pensa peggio e non ha trovato alcuna giustificazione ai suoi commenti. In generale su Dario e Serena la maestra ha detto:

“Commenti imbarazzanti. Dopo aver detto ad un maestro che non capisce un ca**o posso dire che la brutta figura l’hanno fatta loro. Dopo mesi di finte buone maniere sta uscendo la loro vera natura”.

Amici 21: è lite tra i ballerini

Al termine del video che Alessandra Celentano ha mandato agli allievi, e alla lettera letta loro, Carola e Michele hanno avuto uno slancio inaspettato. I due ballerini di danza classica hanno detto di non sentirsi meno bravi di Dario e Serena e che questi ultimi si sentono superiori. Tra i quattro allievi ballerini della scuola è nato un diverbio, soprattutto per il comportamento e le parole inaspettate di Carola e Michele. A detta sua Dario, invece, è sempre stato coerente avendo detto dal primo giorno ciò che pensa di loro. La situazione è un po’ degenerata perché Carola e Michele ridevano in faccia ai compagni e così Dario e Serena arrabbiati hanno deciso di cambiare stanza.