Alessandra Celentano shock: “Non capisci di danza”, è scontro con la Peparini

Veronica Peparini furiosa contro la collega di Amici: “Questo non te lo permetto”

Dopo anni di tacito accordo e visione apparentemente simile sulla danza Alessandra Celentano e Veronica Peparini non si capiscono più. Il problema però è che la maestra di danza classica stasera non ci ha visto più ed ha criticato la collega offendendola a livello professionale. Il tutto è avvenuto durante la seconda manche della settima puntata del Serale dove la squadra Zerbi-Celentano ha sfidato quella Pettinelli-Peparini. Nella prima sfida la Celentano ha schierato il guanto da lei lanciato in settimana tra Michele e Dario. Quest’ultimo si è esibito sulla coreografia di Alessandra che non l’ha apprezzato per niente. Veronica invece si è detta entusiasta. “Dire che ha ballato bene vuol dire non capire niente di danza” ha detto la Celentano alla collega sconvolgendo quest’ultima e tutti. Veronica, su tutte le furie, è esplosa:

“Questo non te lo permetto! Perchè io capisco di danza e anche molto bene. Di cosa parli?”.

Scontro di fuoco ad Amici: Alessandra Celentano umilia l’allievo avversario

Dopo aver avuto una discussione di fuoco con Nunzio Alessandra Celentano si è scontrata anche con Dario. La maestra di danza classica l’ha accusato di essere presuntuoso per aver accettato il guanto passato da lei inviatogli. Quando l’allievo ha spiegato di averlo fatto per studiare, sperimentare e mettersi alla prova, la Celentano ha dato di matto:

“Sei scarso e non puoi metterti a paragone con Michele”.

A tal proposito, inoltre, la Celentano ha elencato i riconoscimenti internazionali di Michele che è stato apprezzato dall’Olanda fino alla Svizzera. E, inoltre, Michele ha anche vinto il Premio Losanna, tra i riconoscimenti più importanti della danza. “Il mondo della danza di Michele sa, quello di Dario qual è?” ha detto la Celentano contro l’allievo di Veronica Peparini.

Veronica Peparini delusa dalla collega: “Ho perso la fiducia su un po’ di cose”

Qualcosa tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano si è rotto. Ormai tra le due sembra non esserci soltanto uno scambio di opinioni ma una vera e propria mancanza di stima reciproca. A dimostrarlo sono le parole di Veronica che ad Amici ha detto alla collega:

“Ho perso la fiducia su un po’ di cose. Ho sempre creduto in te quando dicevi il mondo della danza sa, il mondo della danza sa che Dario è un talento”.

Peccato però che con la Celentano è stato tutto inutile. Quest’ultima, infatti, ha concluso dicendo che il mondo della danza di Dario non sa.