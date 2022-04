Amici, sale la tensione tra Nunzio e la Celentano: il ballerino reagisce male

Nunzio esplode contro la maestra: “Il protagonista sono io”

E’ da poco iniziata la settima puntata del Serale di Amici e la tensione è alle stelle. La Semifinale è ad un passo, così come la Finale, e tutti i docenti vogliono farci arrivare i propri allievi. La serata si è aperta con la squadra Zerbi-Celentano in possesso del boccino. I primi ad essere sfidati sono i CuccaTodo. Durante la prima sfida, dove Luigi ha gareggiato contro Nunzio, Alessandra Celentano ha avuto subito da ridire sul ballerino di latino americano. In particolare la maestra di danza classica ha detto che l’allievo di Raimondo Todaro è sempre uguale e che scompare rispetto ai ballerini professionisti che lo accompagnano dietro. Maria De Filippi ha dunque chiesto un commento a Nunzio che, nervoso come poche volte, ha detto:

“Dice sempre la stessa cosa perché solo su quella si può attaccare. Ci possono essere cinquanta persone dietro ma il protagonista sono io”.

Alessandra Celentano stronca l’allievo di Amici: “La cosa più diversa che ho visto è la camicia”

L’esibizione particolarmente criticata da Alessandra Celentano vedeva Nunzio in una coreografia di latino americano, ma contaminata, con circa 12 ballerini tra maschi e femmine. Prima dell’esibizione Raimondo Todaro, insegnante dell’allievo, aveva lasciato intendere che Nunzio facesse qualcosa di diverso. “La cosa più diversa che ho visto è la camicia rossa trasparente” ha detto pungente la Celentano. Poi ha aggiunto:

“Mi fa ridere che l’hanno dovuto mettere al centro per farlo notare tra 12 ballerini”.

Raimondo ha ribadito quanto sia bravo Nunzio. E Alessandra Celentano, che svela il difetto di Rudy, ha detto che il problema è che dopo un po’ stufa.

La maestra di Amici premiata dalla giuria: Nunzio perde

Decisivo come al solito è stato il giudizio della giuria esterna del Serale, Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto Di Savoia. In questo caso i giudici hanno premiato Luigi, allievo della squadra Zerbi-Celentano, rispetto a Nunzio. In particolare Stash ha detto:

“Se tolgo la coreografia a Nunzio ne sento un po’ la mancanza, se la tolgo a Luigi no”.

La stessa cosa ha detto il Principe che, dunque, è stato decisivo nel portare il punto a Luigi.