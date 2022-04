Alessandra Celentano non l’aveva mai detto prima: “Vi svelo il difetto di Rudy”

Rudy Zerbi e quel retroscena mai raccontato dalla collega: “Mi spacca i timpani”

Tutti i segreti di Rudy Zerbi? Li svela Alessandra Celentano che si racconta a ruota libera sulle pagine del settimanale Gente. Il rapporto tra i due colleghi è ormai collaudato, in quanto insegnanti storici di Amici, ma i due in realtà si conoscevano fin da giovani. Il loro feeling è così evidente che metterli insieme in squadra per Maria De Filippi è stato più che naturale. Molti, inoltre, hanno addirittura ipotizzato che i due stessero anche insieme! Sul collega la Celentano spende parole positive e lo definisce un gentleman che non vuole prevaricare mai sulle donne. Aspetto che lo fa apprezzare ancora di più dalla maestra di danza classica. Poi però Alessandra confessa anche un lato nascosto di Rudy:

“Vi svelo un suo difettaccio, parla a voce altissima. Mi spacca i timpani e ha una forza che se ti prende un braccio te lo stritola”.

Alessandra Celentano non ha rimpianti dei suoi metodi: “Mai stata smentita”

Anche quest’anno, così come in tutte le precedenti, Alessandra Celentano non si è smentita. Critiche severe per gli allievi, sfuriate con i colleghi (come quella avuta con Veronica Peparini), urla e scenate ad ogni puntata. Alcune volte la maestra di Amici si è sbagliata, ad esempio nel caso di Serena Carella. Quest’ultima, alla quale la maestra aveva detto che il banco le era stato regalato, ha fatto dei progressi così importanti da giocarsi adesso la vittoria nella categoria ballo. Ma la Celentano si sa, dopo anni la si conosce bene, indietro non torna. Per questo sui suoi metodi dice:

“Nel bene e nel male non sono mai stata smentita”.

Incredibile rivelazione della maestra di Amici: “A scuola ero un po’ discontinua”

A vederla così rigida, severa e pretendente di studio e disciplina, non si direbbe mai ma anche Alessandra Celentano a scuola ha avuto i suoi bassi. “Ero un po’ discontinua” racconta l’insegnante della scuola più famosa d’Italia “pensavo solo alla danza”. Per questo i genitori di Alessandra si sono trovati costretti a farle interrompere la danza per un po’. Loro, infatti, volevano che la figlia si impegnasse di più sui libri di scuola.