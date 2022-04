Amici, Veronica Peparini sconvolta dalla Celentano: “Non ti riconosco più”

Veronica Peparini si scontra con Alessandra Celentano: “Non è una cosa carina da dire”

Dopo una prima manche uscita da perdente, contro i CuccaTodo, la squadra Zerbi-Celentano ha vinto la seconda manche sempre contro la stessa squadra. Così, una volta usciti da vincenti, hanno deciso di sfidare la squadra Pettinelli-Peparini per l’ultima manche della sesta puntata. Dopo un siparietto di Rudy Zerbi su Anna Pettinelli, con tanto di foto ambigue e frasi sconce, è iniziata la terza fase della gara. Come prima sfida la Celentano ha schierato un guanto tra Michele e Dario. Su quest’ultimo ha detto che è sproporzionato, per via dell’altezza, oltre a tante altre critiche fisiche e caratteriali. Questa volta ad Amici la Peparini ha uscito le unghie per difendere il suo allievo e alla collega ha detto:

“Non penso sia una cosa carina da dire ad un ragazzo di 18 anni. Io non ti riconosco più, vedo delle sporcature in Michele che credo vedi anche tu ma lo giustifichi”.

Alessandra Celentano punzecchia la collega di Amici: “Mi copi? Fai bene”

Durante il battibecco tra le due maestre di danza di Amici Veronica Peparini ha detto alla Celentano che ha dice “tutte sciocchezze”. Questa stessa frase l’aveva usata sabato scorso proprio Alessandra contro Veronica. Ecco dunque che la Celentano ha subito detto: “Mi copi? Fai bene”. Ma Veronica Peparini è andata avanti per la sua strada ed ha continuato a difendere a spada tratta il suo allievo. Secondo la Celentano, invece, Veronica avrebbe dovuto rifiutare il guanto di sfida in quanto Dario non è all’altezza di farlo. Poi Alessandra Celentano, dopo aver fatto una battuta piccante a Stefano De Martino, ha rincarato la dose con la collega:

“Io dico delle verità ma se sono scomode per voi non è un problema mio”.

Ennesima vittoria per Alessandra Celentano: i giudici la premiano

Dopo aver vinto la precedente sfida contro Raimondo Todaro, mettendo a confronto Nunzio e Michele, Alessandra Celentano ha nuovamente portato a casa il punto. Se in un primo momento Stash stava per votare per l’allievo di Veronica Peparini, perché a suo dire non ha sfigurato, ha poi preferito sentire prima il parere di Stefano De Martino. Quest’ultimo ha detto che Michele è stato più corretto nell’esecuzione mostrata dal professionista precedentemente e lo stesso parere ha detto il Principe. Il punto ad Amici dunque è andato nuovamente a Michele e alla Celentano.