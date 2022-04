Alex Belli e Delia Duran presto genitori? La clamorosa indiscrezione

L’ex gieffino torna a parlare dopo la fine dell’esperienza nel reality

Si può amare e si può odiare, ma Alex Belli è stato con tutta certezza uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il marito di Delia Duran, protagonista di un triangolo che ha mandato avanti le dinamiche del reality per diversi mesi, ha concesso una intervista al settimanale Chi, gestito da Alfonso Signorini, dove è tornato appunto sui trascorsi nella casa di Cinecittà. Dalla storia con la moglie fino alle emozioni vissute passando per gli ex coinquilini con i quali i rapporti sono rimasti intatti, l’attore ha parlato a tutto campo alla rivista:

Ci sono tutte le dinamiche dall’odio all’amore. Ma il reality, la bolla, non va portata a casa propria. Non potrei odiare nessuno. Le persone che nella casa esprimevano giudizi sulla nostra coppia fuori hanno sorrisi e scherzato con noi. Adesso vorrei un figlio da mia moglie

Alex Belli confessa: “Ecco chi sento ancora tra gli ex concorrenti”

Reality su Canale Cinque concluso, ma ovviamente alcuni dei rapporti nati nella casa del GF Vip sono rimasti conservati. Come quello tra il marito di Delia Duran e la cantante lirica Katia Ricciarelli, con i due ancora legati dopo la fine del programma condotto da Signorini. Parlando alla rivista Chi, l’attore ha svelato con quali ex gieffini ha mantenuto i contatti: “Chi sento adesso? Ho le mie telefonate con Katia a tarda sera dove parliamo davvero di tutto. Questo significa scendere dal ring del GF Vip. Solo le persone intelligenti lo capiscono, come Katia o Davide Silvestri”. Poi ovviamente l’ex protagonista di Centovetrine ha preso la parola anche sul rapporto con Soleil, non rinnegando.

L’attore parla della possibile paternità

Alex Belli, che nei giorni scorsi ha risposto alle provocazioni di un altro ex gieffino, ha poi svelato alcuni dettagli in più riguardo al suo desiderio di diventare padre. L’attore a Chi ha così parlato, scendendo nello specifico: “Vogliamo un bambino, ma dobbiamo affrontare il percorso legato alla fecondazione assistita e non è facile. Però nulla è impossibile e va detto. Esclusivo a voi rivelo che se sarà femmina il nome è ‘Pantera”. In caso di maschietto invece, il piccolo si chiamerebbe Alex Junior.