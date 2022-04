La pupa e il secchione, Soleil stufa di Alex Belli: “Cosa sei venuto a fare?”

Soleil Sorge mette spalle al muro Alex Belli: la frecciata a La pupa e il secchione show

Questi ultimi giorni sono stati davvero molto complicati per la coppia composta da Mila Suarez e Mirko Gancitano. Difatti i due continuano a non andare d’accordo per niente, tanto che Barbara d’Urso è stata costretta a chiamare Alex Belli, nella speranza che riesca a farli chiarire una volta per tutte. E quest’ultimo si è confrontato con i concorrenti, facendo però indispettire molto la giurata de La pupa e il secchione Soleil Sorge, la quale ha subito colto l’occasione per sferrargli una bella frecciata velenosa:

“Sto crollando…Mi sto addormentando…Tutte queste chiacchiere tanto le hanno già fatte prima di entrare…Mila ed Alex hanno fatto pace…Mirko ed Alex sono migliori amici…Ma cosa sei venuto a fare qua?”

Alex Belli sbotta contro Soleil Sorge a La pupa e il secchione: “Mi stai facendo girare le scatole”

Alex Belli non c’è però stato a subire gli attacchi nemmeno troppo velati di Soleil Sorge. Difatti il pupo per una notte, che continua ad essere nel mirino di Antonio Medugno, ha subito cercato di zittire Soleil:

“Ma di cosa vuoi che parliamo? Il problema è che lui non sapeva di essere in coppia con Mila…Non usare sempre i soliti luoghi comuni, perché veramente mi fai girare le scatole…”

Successivamente ha preso la parola Antonella Elia, che a sua volta ha espresso perplessità nei confronti del marito di Delia Duran: “Mi sembra di stare ad assistere al gioco delle parti, dove ognuno recita il suo personaggio…L’unico vero mi sembra Mirko…”

La pupa e il secchione, Alex Belli non ci sta e attacca Antonella Elia: “Cambia disco”

L’uscita di Antonella Elia è stata veramente poco gradita da Alex Belli, che visibilmente infastidito ha subito controreplicato:

“Mamma mia Antonella…Cambia disco! Io sono qua per mio ‘fratello’ Mirko…Possibile che non sapete dire altro che questa solita storia?”

Ha poi ripreso la parola Soleil, che non na nascosto di starsi annoiando ad assistere a questo confronto: “Io non ce la faccio più…”