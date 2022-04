Alex Belli, i 5 segreti che nessuno sa: fidanzate, amori, tradimenti e desideri

Alex Belli è sempre al centro del gossip: le sue fidanzate e le mogli

Alex Belli è stato uno dei protagonisti assoluti di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Quest’ultimo è diventato popolare grazie alla sua partecipazione nella soap opera Centovetrine. Tuttavia c’è da segnalare che anche la vita privata di Alex Belli ha suscitato un certo interesse da parte del pubblico a casa.

Alex Belli e la sua prima moglie Katarina Raniakova: perchè si sono lasciati



Alex Belli si è sposato ben due volte nella sua vita. La sua prima moglie è Katarina Raniakova, con la quale è finita in maniera davvero poco pacifica. Cos’è successo? Come ha raccontato più volte l’ex moglie di Alex Belli pare che l’attore le abbia mancato di rispetto diverse volte, non solo tradendola. Quest’ultima da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha anche rivelato che lui l’avrebbe lasciata sola al funerale di suo nonno.

Quando Alex Belli giurava amore eterno a Mila Suarez da Barbara d’Urso: come sono adesso i loro rapporti



Alex Belli in passato ha avuto una storia d’amore con Mila Suarez subito dopo la fine del suo matrimonio con Katarina. Purtroppo anche stavolta le cose non sono andate affatto come tutti si sarebbero aspettati, nonostante si siano giurati amore eterno nelle trasmissioni di Barbara d’Urso. La loro storia è finita perchè Alex Belli si è innamorato di Delia Duran. Dopo anni in cui Mila Suarez ed Alex Belli non si sono più parlati, adesso però si sono finalmente chiariti.

Delia Duran ha fatto innamorare Alex Belli: il loro amore è vero e sincero



Una volta finita la storia con Mila, Alex Belli ha conosciuto e si è innamorato perdutamente di Delia Duran, con la quale è convolato a nozze lo scorso giugno prima di fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. L’amore tra Alex Belli e Delia Duran, nonostante in questi mesi sono stati costretti ad affrontare problemi di un certo rilievo, va a gonfie vele.

Soleil Sorge ha messo a dura prova il matrimonio di Alex Belli: cos’è successo al GF Vip



Al Grande Fratello Vip Alex Belli ha conosciuto Soleil Sorge, la quale ha messo a serio rischio il suo matrimonio con Delia Duran. Difatti la loro amicizia ha fatto andare su tutte le furie quest’ultima, che più volte ha dichiarato di voler lascare il marito. Una volta finito il GF Vip Alex Belli e Delia Duran si sono chiariti e adesso vanno d’amore e d’accordo.