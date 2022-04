Alex Belli vuota il sacco: “Ecco come Lulù ha scoperto di essere stata lasciata”

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 28, 2022 , in Gossip

Pomeriggio 5, l’ospite non l’aveva mai detto: “Lulù Selassié ha scoperto di essere stata lasciata in studio da me”

E’ terminata anche quest’ultima puntata del programma quotidiano condotto da Barbara d’Urso. E se nella prima parte ampio spazio è stato dedicato ai fatti di cronaca più rilevanti, nella seconda la conduttrice ha affrontato con i suoi numerosi ospiti argomenti molto più leggeri. In studio c’era anche Alex Belli, il quale ha espresso la sua opinione sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e la principessa etiope. Cosa ha detto? Ha subito fatto una rivelazione spiazzante, asserendo senza indugio alcuno che purtroppo la ragazza ha saputo di essere stata lasciata dal giovane mentre era nel suo studio impegnata a fare lo shooting fotografico insieme alle sue due sorelle Jessica e Clarissa:

“Quando c’è stato poi tutto il discorso che loro si sono lasciati…Lei era da me perchè stava facendo lo shooting fotografico con le sorelle…”

Barbara d’Urso rimasta davvero senza parole dopo la confessione di Alex Belli: “E’ assurdo!”

Ovviamente la conduttrice di Pomeriggio Cinque, dopo aver ascoltato in religioso silenzio la clamorosa rivelazione del suo ospite su Lulù Selassié, ha dapprima strabuzzato gli occhi, e successivamente si è fatta una risata esclamando:

“E’ davvero assurdo…Tu stai su tutto ormai…Cioè vorrei farvi notare che lui sta sempre su tutto…”

A quel punto ha ripreso la parola l’attore, il quale ormai non è più amico di Soleil Sorge, asserendo di sapere il vero motivo per cui i due ex piccioncini hanno deciso di mettere la parola fine alla loro storia d’amore: “C’erano dei problemini tra loro…Non erano di questi giorni…Erano problemi che venivano da lontano…Non hanno superato la prova del nove…”

Soleil Sorge, l’attore glissa sul loro rapporto: la conduttrice perplessa

Successivamente Barbara d’Urso ha fatto presente ad Alex Belli di essere venuta a sapere che giorni fa ha tolto il follow su instagram alla sua giurata de La pupa e il secchione, cogliendo l’occasione per chiedere delucidazioni. Tuttavia l’ospite oggi in studio ha preferito glissare sull’argomento, limitandosi a buttarla sul ridere:

“Beh sai era la giornata mondiale dell’unfollowing…E così abbiamo deciso di unfollowarci tutti…Anch’io ho smesso di seguirla…”

La presentatrice però ha continuato a fargli domande, nella speranza di capirne un po’ di più. Quest’ultimo, ridendo di gusto sotto i baffi, ha dichiarato: “Ma no…Tra noi c’è un rapporto fantastico…” Parole che poco hanno convinto la d’Urso.