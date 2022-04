Soleil Sorge, rapporto naufragato con Alex Belli: “Alcune vicende ti fanno…”

Alex Belli, una ex gieffina rompe il silenzio sulla loro amicizia: “Ecco perchè è finita”

Una ex concorrente del GF Vip 6, diventata opinionista del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia Uno ha concesso un’intervista al sito Fanpage.it. Si tratta ovviamente di Soleil Sorge, che non poteva non parlare del suo rapporto con Alex Belli, con cui è stata abbastanza complice nella casa di Cinecittà scatenando diverse polemiche. La nota influencer italo-americana ha fatto sapere che lei e l’attore si sono allontanati nella vita di tutti i giorni, spiegando la ragione: “Se la nostra amicizia è finita è perchè quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quella persona”.



L’opinionista sul triangolo che l’ha vista coinvolta: “Perplessa dalla ricerca forzata di certe situazioni”

Una ex protagonista più discussa del reality show di Alfonso Signorini che è stata spesso al centro del gossip per aver formato un triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, si è raccontata ai microfoni di Fanpage.it. La popolare influencer italo-americana che attualmente è opinionista del programma di Italia Uno che vede al timone Barbara d’Urso, tra le tante dichiarazioni ha rotto il silenzio anche sui momenti vissuti nella casa di Cinecittà con l’attore ammettendo: “Si è instaurato un bellissimo rapporto con una persona meravigliosa che senza dubbi avrei portato fuori, nella mia vita, come un amico”.

Alla domanda su cosa è cambiato tra lei e l’ex gieffino, Soleil Sorge che nei giorni scorsi è uscita allo scoperto ha dichiarato: “La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni“.

La nota influencer svela un suo sogno nel cassetto: “Me lo auguro, non vedrei l’ora”

Nel corso dell’intervista, Soleil Sorge dopo non aver nascosto il suo dispiacere per il fatto che il rapporto tra lei e il chiacchierato attore sia naufragato, ha aggiunto: “Eravamo consapevoli di quanto stesse accadendo e credo di dovermi prendere la responsabilità se tutta la vicenda tra me e lui sia arrivata a un certo punto a comunicare qualcosa di sbagliato ed errato. Quando mi si viene a parlare di amore poligamo, il messaggio non era necessariamente quello”. Inoltre alla domanda se spera di diventare conduttrice ha risposto: