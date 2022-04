Amedeo Goria insieme ad un’altra: Vera Miales lo scopre a Pomeriggio 5

Vera Miales fa un’amara scoperta a Pomeriggio Cinque: “Sono davvero senza parole”

E’ terminata anche quest’ultima puntata del programma quotidiano condotto da Barbara d’Urso. La seconda parte è stata dedicata interamente ad argomenti molto leggeri. In questa occasione la conduttrice ha mostrato delle foto inedite di Amedeo Goria insieme ad un’altra ragazza. E la sua (ex?) fidanzata in collegamento da casa sua non l’ha presa affatto bene. Difatti quest’ultima, dopo lo choc iniziale, non ha nascosto che mai si sarebbe aspettata di vederlo con un’altra dopo il suo annuncio di voler prendersi una pausa di riflessione dopo la sua eliminazione da La pupa e il secchione:

“Che bella notizia…Non ne sapevo nulla…Sono rimasta senza parole…Sono molto confusa…”

Amedeo Goria deluso dalla sua ex: “Mi hai snobbato dopo che sei uscita dal reality show”

La conduttrice ha poi dato la parola al popolare giornalista, il quale non ha fatto mistero di essere rimasto molto deluso da Vera Miales, che una volta uscita da La pupa e il secchione l’ha praticamente ignorato:

“Mi hai contattato solo dopo un giorno…Una fidanzata innamorata non aspetterebbe certo così tanto tempo per parlare con quello che dice di amare…”

Successivamente l’ospite di Pomeriggio 5, la cui figlia ha lanciato un avvertimento a Mila Suarez, ha poi dichiarato di esserci rimasto molto male che pure ieri sera non ha perso occasione per attaccare i suoi affetti più cari: “Tu non hai fatto altro che mostrare una bile nei confronti di Guenda e Mirko…Perchè hai questa rabbia?”

Pomeriggio 5: la coppia ha chiuso in diretta da Barbara d’Urso

Goria ha poi dichiarato di non sentirsi per nulla in colpa di essere uscito con un’altra donna, visto che sono in pausa di riflessione:

“Sono libero di uscire con un’altra come e quando voglio…”

Vera, che ieri sera ha litigato con Mirko, non c’è però stata e ha accusato l’uomo di non avere avuto rispetto nei suoi confronti. Ovviamente i due hanno poi continuato a litigare in diretta, scambiandosi reciproche accuse. Alla fine di questo confronto la coppia è scoppiata. Difatti il giornalista ha deciso di chiudere definitivamente la storia con la ex, asserendo di voler frequentare chi vuole, anche perchè si ritiene single: “Da questo momento sono libero…L’hai voluto tu…”