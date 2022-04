Guenda Goria avverte Mila Suarez: “Attenta a non provocare troppo Mirko”

La pupa e il secchione, Mila Suarez messa in guardia: “Non provocare Mirko Gancitano”

Sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 è stata pubblicata una lunghissima lettera di Guenda Goria, la quale ha speso parole al miele nei confronti del suo fidanzato adesso impegnato nel reality show condotto da Barbara d’Urso. Il giovane secchione è stato per alcune settimane in coppia con la modella di origini marocchine, che in più di qualche occasione ha cercato di sedurlo. Per tale ragione oggi sul settimanale di gossip la fidanzata del concorrente del reality ha colto l’occasione per lanciare un avvertimento forte e chiaro alla pupa, asserendo di credere sia meglio che non lo provochi più di tanto:

“Cara, attenta a non provocare troppo la mia dolce metà perchè, ora che ho un compagno prezioso, non me lo lascerò sfuggire tanto facilmente…”

Guenda Goria è pronta: “Adesso ho capito che voglio diventare mamma”

La giovane ragazza, sempre in questa lettera pubblicata sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, dopo aver avvertito Mila, ha anche fatto presente che il suo fidanzato Mirko Gancitano ha più volte espresso la volontà di diventare padre da giovane, non facendo mistero di essere stata invece lei a frenare perchè spaventata nel fare un passo così grande nella sua vita. Questo periodo di lontananza ha però fatto cambiare idea alla ex concorrente del GF Vip, che giorni fa è stata molto in ansia per sua madre:

“Hai sempre espresso il desiderio di diventare padre da giovane, ma io ho sempre avuto un po’ paura…Questo periodo di lontananza mi ha fatto capire che voglio diventare mamma e renderti un papà straordinario…”

La ragazza non ha poi nascosto di essere certa che il concorrente de La pupa e il secchione sarebbe davvero un ottimo padre.

Mirko ha sorpreso la fidanzata: “Hai imparato a difenderti molto bene”

Guenda ha poi concluso questa sua lunga lettera pubblicata sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 non facendo mistero di essere rimasta sorpresa nell’aver visto il suo fidanzato difendersi molto bene dagli attacchi di Vera Miales e Mila Suarez nel reality show condotto da Barbara d’Urso:

“Su questo però mi prendo un po’ di merito! Per imparare ad avere ragione con me hai dovuto affilare le tue arme dialettiche…”

E chissà se una volta finito il reality show di Italia 1 i due fisseranno la data per celebrare il loro matrimonio, d’altronde la promessa l’hanno già fatta nei mesi scorsi.