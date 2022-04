La Pupa e il Secchione, Vera Miales affronta Mirko: “Hai paura di Guenda?”

Mirko Gancitano litiga con Vera Miales: “Se mi attacchi devo difendermi”

Nella nuova puntata del programma condotto da Barbara D’Urso su Italia Uno, c’è stato uno scontro tra Vera Miales e Mirko Gancitano. La modella di origini moldave ha affrontato il secchione dicendogli: “Quando c’erano le telecamere sei venuto da me, voglio vedere quanto sei sincero, mi hai detto fai la brava, non andare contro Guenda perchè è tremenda, quando esco da qua farò di tutto per farvi fare pace. Hai paura di Guenda?”. La risposta del fidanzato dell’ex gieffina non si è fatta attendere:

“C’è una mezza verità in quello che dici. Ti ho detto conoscendoti ho visto che sei una ragazza piacevole, se attacchi me e la mia famiglia devo difendermi. Guenda ragiona e dice le cose con cognizione di causa”.

La modella moldava si sfoga a La Pupa e il Secchione Show: “Sono stata sempre attaccata”

Vera Miales questa sera a La Pupa e il Secchione Show ha ribadito ciò che ha detto di recente sui social su Mirko Gancitano, cioè che dietro le telecamere non è stato contro di lei. La modella di origini moldave durante il faccia a faccia si è sfogata: “Sono stata sempre attaccata”. Il fidanzato di Guenda Goria invece ha spiegato per quale motivo ha attaccato l’ex pupa nei giorni scorsi: “La prima sera che sono venuto qua Barbara mi ha mostrato un’intervista in cui attaccavi l’intera famiglia”. Soleil Sorge ha ripreso la 37enne: “Dovresti riflettere, se ogni volta semini questa discordia, come può Guenda avere benevolenza nei tuoi confronti”.

Il secchione ha ribadito: “Barbara si è messa a disposizione per farti parlare con Guenda, i rapporti si possono ricucire anche dietro le telecamere”. Anche Federico Fashion Style ha criticato la modella: “Perchè te ne esci dopo di questa cosa sui social”, che si è giustificata: “Stando nella villa non ho potuto replicare, davanti alle telecamere sono emozionata”. Non si è fatta attendere la nuova provocazione da parte dell’influencer italo-americana, che nei mesi scorsi ha partecipato al GF Vip 6: “Davanti alle telecamere del tuo telefono è più semplice!”.

Soleil Sorge zittisce l’ex pupa nella nuova puntata: “Dovresti riflettere prima di parlare”

La modella moldava dopo aver detto di essersi tolta un sassolino dalle scarpe attraverso la clip che di recente ha pubblicato sui social e in cui ha parlato del fidanzato di Guenda Goria, è stata rimproverata dallo stessso, dato che le ha dato questo consiglio: “Dovresti imparare a camminare con le tue gambe, senza appoggiarti negli altri”. La risposta dell’ex pupa è stata: “Siamo nella stessa barca”. Subito dopo la 37enne ha rotto il silenzio su Amedeo Goria: “In questo momento mi sono presa una pausa. Io da quando sono uscita voglio essere un’altra persona, tutti questi baci artistici a me non sono scesi giù”, venendo zittita da Soleil Sorge: “Dovresti riflettere prima di parlare sulle cose”.