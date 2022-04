Amici 21, Alessandra Celentano non si trattiene: “Dario? Arrogante e limitato”

Alessandra Celentano attacca l’allievo: “Ti vedo sempre più spocchioso”

La settimana di Amici inizia col botto! Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno lanciato i primi guanti di sfida per la sesta puntata del Serale. Ma se Rudy Zerbi, che ne ha mandato uno ad Alex, si è mantenuto stranamente abbastanza pacato, lo stesso non può dirsi per la maestra di danza classica. Quest’ultima, in particolare, ha preso di mira Dario, ballerino di modern e allievo di Veronica Peparini. Ultimamente la maestra di Amici 21 non solo non apprezza Dario come ballerino, ma nemmeno come persona! Oggi infatti i maggiori attacchi sono andati proprio verso l’atteggiamento dell’allievo.

“Ti vedo sempre più spocchioso, arrogante e limitato. Che peccato”

ha detto la Celentano. Quest’ultima ha poi sottolineato quanto l’allievo sia convinto di se stesso e quanto questa poca umiltà non lo porterà lontano. La colpa, sempre secondo Alessandra Celentano, è di chi, come Veronica Peparini, non fa altro che elogiarlo.

La maestra di Amici 21 attacca il fisico del ballerino: “Non sei un adone”

Dopo aver elencato tutte le caratteristiche negative del carattere di Dario Schirone, la Celentano è passata alla parte artistica. “Di certo non sei un adone fisicamente” ha esordito Alessandra Celentano che, com’è noto, punta ad una fisicità come quella di Michele. La maestra ha poi menzionato le proporzioni fisiche di Dario che secondo lei non vanno bene per un ballerino. In particolare Dario, secondo lei, è basso e poco dotato. “Non sei nemmeno tonico” e “hai la muscolatura corta” sono solo alcune delle parole tutt’altro che tenere che la maestra ha riservato all’allievo di Veronica Peparini. La Celentano è poi tornata sulla questione della versatilità ed ha puntualizzato quanto Dario viva nel suo piccolo mondo fatto giusto di tre stili di modern.

“Almeno non fare il saccente. Sii umile, pregio che non hai”

conclude la Celentano.

Dario senza parole: attimi di difficoltà ad Amici 21

Le parole dette dalla maestra hanno lasciato Dario senza parole. L’allievo, distrutto e in crisi, perché già soffre per la sua altezza, si è chiuso nel silenzio più totale. Passato il primo momento di sconforto Dario, che aveva già definito ottuso il pensiero della maestra, ha replicato a quest’ultima.

“Se l’umiltà è difendere il mio pensiero e il ballerino che sono allora forse ha un concetto sbagliato di umiltà”

ha detto l’allievo. Nel guanto di sfida lanciato dalla Celentano Dario dovrà ballare una coreografia di neoclassico contro Michele.