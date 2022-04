Amici 21, Anna Pettinelli non se l’aspettava: “È stato un fulmine a ciel sereno”

La maestra di Amici 21 sorpresa dalla figlia: il racconto

Al suo terzo anno consecutivo nella scuola più famosa della televisione italiana Anna Pettinelli continua a regalare gag con Rudy Zerbi e discussioni epiche. Il privato, invece, solitamente la maestra di canto del talent di Canale5 lo lascia da parte. Questa volta, però, intervistata da Nuovo Tv, la Pettinelli ha deciso di raccontare qualcosa di sé. Anzi, precisamente, qualcosa che riguarda la figlia Carolina, alla quale è molto legata. La ragazza, come racconta la Pettinelli, non aveva mai manifestato interesse per il lavoro storico della madre, che è quello di conduttrice radiofonica. Carolina, invece, era interessata al mondo del marketing, per il quale ha preso ben due lauree e un master. Poi, ecco la svolta, raccontata dalla Pettinelli:

“Da qualche mese è a Radio Zeta, davanti ad un microfono come me. È stato un fulmine a ciel sereno perché non avrebbe mai pensato di cominciare lo stesso percorso professionale materno”.

Anna Pettinelli rompe il silenzio su Alessandra Celentano: “Stimo e approvo la sua rigidità”

Nel corso dell’intervista Anna Pettinelli dedica poi molto spazio al talent e a quel ruolo di professoressa che ama molto. La docente di canto, inoltre, parla per la prima volta anche di una delle sue colleghe, Alessandra Celentano, sebbene faccia parte della cattedra di danza. Com’è noto la storica maestra di danza classica è in assoluto la professoressa più severa che sia mai passata nel talent. Una severità che anche ad Amici 21 la Celentano applica imperterrita e per la quale spessissimo viene criticata sia dai colleghi che dagli allievi e dal pubblico del web. A sorpresa, invece, la Pettinelli spende parole positive per la Celentano. In particolare Anna dice:

“Ha una rigidità che stimo e approvo perché fa parte del suo carattere e della sua persona”.

La maestra di Amici 21 in crisi con il fidanzato Stefano Macchi

Infine Anna Pettinelli si apre al lato sentimentale che, al momento, non procede nel migliore dei modi. Dopo aver spiazzato tutti con un annuncio su Stefano Macchi anche durante quest’intervista la Pettinelli non lascia spazio ai dubbi.

“In questo momento Stefano e io siamo in stand by. Ma preferisco non parlarne”

dice Anna. Cos’è successo a questa coppia storica al momento è avvolto nel mistero. Il pubblico è molto affezionato alla loro storia perchè, prima ancora di arrivare ad Amici, la Pettinelli e Stefano hanno partecipato a Temptation Island Vip e ne hanno combinate delle belle!