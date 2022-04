Amici 21, Dario scoppia in un pianto disperato: “Mi guardo allo specchio e…”

Dario ha un momento di sconforto: “Mi vedo piccolo e non mi piaccio”

Manca soltanto un giorno alla settima puntata del Serale e tutti gli allievi, pochi, rimasti in gara, si stanno preparando al meglio. Tra le prove che Dario Schirone potrebbe dover affrontare c’è un guanto di sfida di Alessandra Celentano contro Michele. L’allievo di Veronica Peparini oggi ha iniziato le prove ma dopo un po’ si è dovuto fermare perché non stava bene. L’allievo di Amici 21 non ha potuto trattenere le lacrime davanti ai professionisti ed ha ammesso di essere un po’ triste in generale in questi giorni. Dario ha spiegato che ci sono tante piccole cose che non gli fanno vedere quelle positive. Ha aggiunto che prima era sicuro almeno sul suo stile ma adesso si è accorto che ciò che fa non sta piacendo.

“Quando mi guardo allo specchio mi vedo piccolo, mi vedo corto, e non mi piaccio”

ha aggiunto l’allievo in lacrime.

La maestra di danza classica lancia un guanto di sfida contro Dario: “Non sei in grado”

In vista della puntata di domani sera Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida contro Dario. Nel corso della puntata del daytime di oggi l’allievo di Amici 21 ha ricevuto la lettera di motivazione. La Celentano esordisce dicendo di voler essere più magnanima perchè dopo quanto accaduto nella scorsa puntata, dove lei e Veronica Peparini hanno litigato, pensa sia tutto inutile. L’insegnante prosegue spiegando di aver ottenuto ciò che voleva.

“Non sei in grado di affrontare determinati stili e coreografie”

ha detto la Celentano rifacendosi al punto perso da Dario contro Michele proprio sul suo stile. Alessandra si dimostra esausta e spiega che se, nonostante i fatti, Dario e Veronica pensano di aver portato a casa buoni risultati allora “è inutile sprecare il mio fiato”.

L’allievo di Amici 21 demolito dalla maestra: “Evidenti e importanti carenze”

La lettera di Alessandra Celentano continua sottolineando le “evidenti e importanti carenze” di Dario colmabili, a suo dire, solo con lo studio della danza classica. Per dimostrare ancora di più la versatilità di Michele, ballerino di danza classica, la Celentano ha deciso di assegnare un guanto proprio di modern, stile dunque di Dario. “C’è chi è molto più preparato e migliore di te anche nel moderno” scrive pungente la Celentano riferendosi ovviamente al suo allievo Michele.