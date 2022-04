Amici 21, dura accusa di Carola contro Raimondo Todaro: “Mi usa per…”

Carola Puddu non ci sta e tuona su Raimondo Todaro: “Mi usa per andare contro la maestra”

Se c’è una cosa che Alessandra Celentano ha sempre elogiato nei suoi allievi è che quando arriva un guanto di sfida non piagnucolano o si lamentano mai. Stavolta però sembra che le cose non siano esattamente così. La sua allieva prediletta, Carola Puddu, ha ricevuto un guanto di sfida da Raimondo Todaro che non le è andato esattamente a genio. Il nuovo guanto del Serale prevede una sfida tra Serena e Carola su una coreografia di modern. Nel guanto Raimondo ripete le parole della Celentano su Carola, cioè che è versatile, perfetta per tutto, una vera ballerina. A differenza, invece, di Serena che per la Celentano è sempre stata nemmeno sufficiente. Tutti questi complimenti, però, hanno mandato Carola su tutte le furie. L’allieva di Amici 21 infatti ha detto:

“Todaro mi piglia per il cu*o facendo elogi. Mi usa per andare contro la maestra e questo mi dà fastidio”.

Scontro tra gli allievi di Amici 21: tutti contro il maestro di latino americano

Il lungo sfogo che Carola ha avuto a scuola, dopo aver ricevuto il guanto di Raimondo Todaro, davanti a Maria De Filippi e ai compagni, è poi continuato anche nella casetta. A sorpresa l’allieva di danza classica non è l’unica a pensare che Todaro si nasconda dietro le belle parole. Infatti anche Luigi Strangis e Michele si sono accodati a questo pensiero. In particolare Luigi ha tuonato contro tutti e due i professori della squadra avversaria, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, colpevoli di usare complimenti fasulli. A detta di Carola e Luigi Todaro così facendo prende in giro l’allieva. Ma c’è di più perché Carola ha detto:

“Almeno la Celentano anche se risulta st**nza la verità la dice”.

Carola inizia le prove del guanto di sfida: ma le cose non vanno bene

Dopo gli scambi di opinione Carola Puddu ha iniziato le prove del nuovo guanto di sfida assegnatole. Con lei c’era anche Serena che fin da subito è apparsa migliore nella riuscita della coreografia. Secondo Carola Raimondo Todaro, offeso da Alessandra Celentano, voleva proprio questo: far spiccare Serena a sue spese. La ballerina di Amici è sprofondata in un pianto incontrollabile. Poi ha aggiunto:

“Penso che farò una brutta figura. Il guanto non è equo per niente”.

A sostenerla ci ha pensato però Alessandra Celentano che le ha ricordato quanto le sue siano solo paranoie mentali.