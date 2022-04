Amici 21, Alex provoca Anna Pettinelli: “Parlo di quello che voglio”

Alex infastidito dal guanto di sfida di Anna Pettinelli: “Glielo cambio”

Terminata la breve pausa di ieri, dovuta al giorno festivo, il daytime di Amici 21 è tornato in onda. Dopo aver salutato LDA, eliminato nella sesta puntata del Serale, i ragazzi sono stati subito chiamati da Maria De Filippi sulle gradinate. E’ tempo, infatti, di scoprire i nuovi guanti di sfida lanciati dai professori per la settima puntata del Serale in onda sabato 30 aprile. Per quanto riguarda il canto Anna Pettinelli ne ha lanciato uno contro tre allievi o meglio contro tutti i cantanti rimasti nella scuola: Alex, Sissi e Luigi. A sfidarli sarà il suo allievo Albe. La prova è sulla scrittura e i ragazzi dovranno riscrivere, tranne il ritornello, la canzone di Franco Califano “Tutto il resto è noia” parlando di loro stessi. Alex però ha replicato all’insegnante:

“Io glielo cambio, parlo di quello che voglio, di qualsiasi cosa in generale ma non per forza di me”.

Anna Pettinelli contro i cantanti: “Non hanno dimostrato la stessa dote di Albe”

Per la prima volta ad Amici 21 lo stesso guanto di sfida è arrivato identico a ben tre allievi. Dunque per loro sono arrivate anche tre lettere di motivazioni uguali. Se Anna Pettinelli ha deciso di parlare al plurale è perchè secondo lei Luigi, Alex e Sissi hanno la stessa lacuna: la scrittura. Infatti la professoressa esordisce nella lettera dicendo che Albe ha dimostrato di saper scrivere e non solo di temi scanzonati, come si era detto all’inizio, ma anche di argomenti profondi.

“Gli altri tre cantanti rimasti in gara, invece, al momento non hanno dimostrato di avere la stessa dote”

ha spiegato la Pettinelli.

I cantanti di Amici 21 contro l’insegnante: chi rifiuta e chi critica

Non tutti i destinatari del guanto di Anna Pettinelli hanno avuto la stessa reazione. Se da una parte Luigi non si è lamentato e si è messo subito al lavoro, lo stesso non può dirsi di Alex e Sissi. In particolare quest’ultima ha chiesto di poter rifiutare il guanto in quanto non crede di poterlo fare. A tal proposito Maria De Filippi ha promesso all’allieva di farla confrontare con Lorella Cuccarini. Invece Alex dopo aver litigato con Luigi ne ha avute anche per la Pettinelli.

“Io penso che un artista che si rispetti sappia scrivere di quello che sente e non quello che gli viene detto di scrivere”

ha detto polemizzando l’allievo.