Amici 21, amicizia al capolinea per Luigi e Alex: “C’è stato un distacco”

Luigi e Alex: cos’è successo ai due allievi? Il rapporto si è rotto

Tra i primi allievi che sono entrati ad Amici 21 ci sono Alex e Luigi Strangis, cantanti e rispettivamente allievi di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. I due allievi inizialmente avevano legato tantissimo, tanto da supportarsi nei momenti difficili, gioire in quelli felici e condividere ogni singolo attimo. Tra i momenti più indelebili c’è l’esibizione di Luigi sul tetto di Amici, dopo aver vinto una gara. E lì, chiamato a scegliere un solo compagno da portare con sé, Luigi aveva scelto Alex. Le cose tra i due, però, non vanno più bene e di recente sono arrivati ad una discussione furiosa. Essendo Luigi un tipo molto chiuso Maria De Filippi oggi si è collegata con lui in casetta per sapere di questa situazione. Luigi dunque ha risposto:

“C’è stato un distacco ma non lo sto vivendo male, sto andando avanti. Noto che rimarca sempre determinate cose, fa delle frecciatine”.

L’allievo di Amici 21 isolato dal gruppo

Nonostante Luigi sia uno degli allievi più buoni e tranquilli di Amici 21 i legami attuali del cantante non sono così forti. Oltre al distacco con Alex, con cui ha litigato furiosamente, Luigi ha vissuto anche altri distacchi. Infatti oggi Maria De Filippi quando gli ha chiesto con chi avesse legato di più ha ricevuto come risposta da Luigi i nomi di tutti gli allievi che sono usciti dal talent. Una cosa, tra l’altro, molto strana che è successa è che Luigi non ha fatto il nome di Carola Puddu! Eppure con la ballerina sembrava aver legato tantissimo e le anticipazioni della quinta puntata del Serale lo davano come in crisi per la probabile eliminazione della ballerina. Intanto, Luigi ha fatto il nome di Crytical come persona, ormai eliminata, con cui ha legato. Mentre, al contrario, pensa che LDA sia molto legato a lui.

Luigi ammette la paura di uscire: “Qui mi sento protetto”

Infine Luigi, seppur appaia sempre come sereno e tranquillo, ha ammesso di avere grande paura di uscire. L’allievo di Amici 21 ha detto che si sente molto cresciuto e che questo percorso nella scuola di Canale5 gli è piaciuto molto. Non solo perché l’ha fatto crescere e cambiare in campo musicale e di scrittura ma anche come persona. Luigi sa bene di piacere molto ai giudici del Serale, tanto da prendere sempre il punto, ma allo stesso tempo ha paura di dare le cose per scontate.

