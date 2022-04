Amici 21, il segreto del passato di Michele: “Ho vissuto in collegio”

Michele racconta per la prima volta il suo passato: “Non è stato facile”

La vera rivelazione del Serale è sicuramente Michele Esposito, ballerino di danza classica e allievo di Alessandra Celentano. Entrato ad un passo dalla fase Serale Michele si è fatto conoscere in corsa e da subito è spiccata la sua educazione, umiltà e riservatezza. Al Serale i giudici lo stanno apprezzando tantissimo, tanto da dargli sempre il punto. Nella nuova puntata del daytime Maria De Filippi ha chiacchierato a lungo con il ballerino, in compagnia di Nunzio. Per studiare danza il ballerino di Amici 21 ha fatto dei grandi sacrifici tra i quali iniziare a studiare a 3 anni e andare via di casa a soli 11 anni. La conduttrice è rimasta molto colpita da questo racconto e ha chiesto all’allievo dov’è andato ad abitare. Michele ha raccontato:

“Non è stato facile. Sono andato in Svizzera, a Zurigo. Vivevo con altri ragazzi in un collegio. Vedevo i miei solo d’estate e a Natale”.

L’allievo di Amici 21 e i problemi economici dei suoi genitori: la confessione

Se Maria De Filippi oggi ha deciso di collegarsi in casetta con Michele Esposito e di fargli raccontare parti della sua vita è perchè pensa che possano essere d’insegnamento ad altri ragazzi. Infatti Michele non ha mai chiesto niente ai suoi genitori, dal punto di vista economico, per mantenersi gli studi di danza. Il ballerino ha fatto i salti mortali tramite concorsi riuscendo ad ottenere sempre le borse di studio. Ma c’è di più perché l’allievo in passato ha anche aiutato i suoi genitori economicamente, con le prime entrate accumulate grazie alla danza che ha praticato ad alti livelli. “Con la pandemia sono successe varie cose in famiglia” ha raccontato l’allievo lasciando intendere una situazione non facile. A differenza sua, invece, la sorella, anch’essa amante della danza, è andata a lavorare a Milano come magazziniera.

Michele rivela il suo grande sogno

Nonostante sia ancora giovanissimo Michele Esposito ha già tanta gavetta alle spalle nel mondo della danza. La sua carriera adesso sembra destinata a salire visto che ad Amici 21 è apprezzato da tutti. Maria De Filippi ha chiesto all’allievo qual è il suo sogno per quanto riguarda la danza e lui ha risposto: “Ballare il Lago dei Cigni”. In attesa di vedere se per lui arriveranno proposte di lavoro, così come accaduto sabato scorso a Carola, nella prossima puntata di Amici il ballerino stupirà ancora una volta la giuria.