Anticipazioni Amici 23 aprile 2022: l’eliminato della sesta puntata del Serale

Scritto da Giulia Tolace , il Aprile 20, 2022 , in Amici di Maria De Filippi

Ballottaggio ed eliminato della sesta puntata del Serale: LDA e Nunzio a rischio

La sesta puntata del Serale si avvicina e nelle ultime ore si è svolta la registrazione del nuovo appuntamento del talent di Canale5. La gara si fa sempre più agguerrita visto che si avvicina la finale e tutti i professori cercano di salvare con le unghie e con i denti i propri allievi. Il blog Quellochetuttivoglionosapere come ogni settimana ha fornito tutti i dettagli sulla registrazione. Le anticipazioni di Amici del 23 aprile 2022 annunciano ancora una volta un’unica eliminazione definitiva. Ogni squadra ha perso una manche e dunque i tre allievi che si ritroveranno al ballottaggio sono un allievo dei CuccaTodo, uno del team Zerbi-Celentano e uno del gruppo Peparini-Pettinelli. In particolare i tre candidati all’eliminazione sono LDA, Dario e Nunzio. Il primo ad essere salvato dai tre giudici è Dario mentre LDA e Nunzio sono i due sfidanti per l’eliminazione. Sabato si saprà l’eliminato definitivo.

Tutte le sfide delle tre manche della puntata di Amici del 23 aprile 2022

Come ogni puntata Maria De Filippi sottoporrà i tre giudici alla prova Oreo che questa volta sarà il salto della corda. A vincere sarà Emanuele Filiberto di Savoia e la busta sorteggiata decreterà la squadra Zerbi-Celentano per iniziare. Quest’ultima nella sesta puntata del Serale sfiderà i CuccaTodo. La prima sfida vedrà Alex contro LDA, vince il primo; Nunzio sfida Michele e perde; Alex e Sissi sfidano LDA e Luigi e vincono i primi. La seconda manche vedrà i vincenti CuccaTodo sfidare di nuovo la squadra Zerbi-Celentano. La prima sfida vede Luigi contro Alex, vince il primo; Michele sfida Nunzio e Serena e vince. La terza manche vede i vincitori Zerbi-Celentano sfidare la squadra Peparini-Pettinelli. La prima sfida vedrà Dario contro Michele e vince quest’ultimo. Nella seconda sfida Albe e Dario sfidano Michele e questa volta vincono. Nell’ultima sfida Luigi sfida Dario e vince.

Scontro tra i professori nella sesta puntata del Serale

Come ogni sabato anche nella puntata di Amici del 23 aprile 2022 ci saranno scintille tra i professori. In particolare Alessandra Celentano dopo aver criticato Dario avrà una discussione con Veronica Peparini. Quest’ultima difenderà il proprio allievo con tutte le sue forze. Inoltre la Celentano ha criticato anche il passo a due di Serena e Nunzio. Infine anche nella prossima puntata ci sarà il guanto di sfida dei prof: i CuccaTodo balleranno Thriller mentre Rudy e Alessandra Cacao Meravigliao.