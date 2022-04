Amici 21: “Serena ha vissuto un dramma segreto”, il racconto shock della sorella

Serena Carella e quell’evento doloroso mai raccontato: tutta la verità

Se non fosse per le continue critiche di Alessandra Celentano, spesso anche molto feroci e riferite al suo aspetto fisico, Serena Carella sarebbe sempre sorridente. Presente fin dal primo giorno dell’anno accademico la ballerina si è distinta, a livello personale, per il suo grande carisma. Originaria della Puglia la ballerina di Amici 21 ride e scherza sempre, ha la battuta pronta ed un’energia incredibile. Serena però non mostra mai i suoi dolori e le sue debolezze e così molti pensano che non ne abbia. A raccontare la verità adesso è però Antonella Carella, la sorella di Serena, intervistata dal settimanale Di Più. La ragazza racconta:

“Quando Serena è entrata ad Amici stava vivendo un dramma segreto di cui non ha parlato con nessuno. I nostri genitori, infatti, in quel periodo si stavano separando. Serena era distrutta. E’ stato un momento che ci ha fatto soffrire molto”.

Il rapporto con Albe: la sorella della ballerina approva

All’interno della scuola di Amici 21 nascono sempre delle storie d’amore che fanno affezionare il pubblico ancora di più ai ragazzi. Quest’anno è quella formata da Serena e Albe ad aver colpito molto i telespettatori. I due si sono messi insieme mesi fa e ancora oggi si amano tantissimo e si supportano l’uno con l’altra. La sorella di Serena approva questa storia ed anzi è grata ad Albe per essere stato accanto alla ballerina quando stava più male.

“Albe l’ha aiutata a guardare al futuro. Vederli insieme in televisione ha aiutato anche me e la mia famiglia ad affrontare il periodo della separazione”

racconta Antonella Carella. Prima di Albe, racconta la sorella di Serena, la ballerina aveva avuto un fidanzato per quasi due anni. Poi però l’ha lasciato perché non lo amava più e perché la sua priorità era la danza e lui non lo capiva.

La sorella dell’allieva ne è sicura: la ballerina merita di vincere

Per la ballerina di Amici 21 il percorso all’interno della scuola non è stato mai facile. Infatti Alessandra Celentano, che ha fatto una figuraccia proprio sulla ballerina, le ha sempre riservato critiche pesanti. Eppure Serena è sempre andata avanti a testa alta senza mollare mai. Non ha mai piagnucolato né ha minacciato di andarsene, anzi ha sempre lavorato sodo. Per questo la sorella non ha dubbi: