Amici, incredibile sorpresa per Alex: Maria De Filippi ha chiamato proprio lei!

Alex e Cosmary si risentono dopo tanto tempo: la reazione dell’allievo

Se c’è qualcuno che riesce ad organizzare sempre sorprese incredibili quella è Maria De Filippi, in qualsiasi programma. Oggi la conduttrice ne ha organizzata una ad Amici e finalmente è riuscita a strappare un sorriso (cosa veramente rara) al tenebroso Alex. Maria De Filippi ha fatto chiamare Alex in una delle sale canto e qui gli ha subito detto che non si sarebbe esibito, né che avrebbe fatto prove, ma che ci sarebbe stata solo una chiacchierata. Nell’ultimo periodo l’allievo è molto più triste del solito, a tratti adirato e a tratti silenzioso. La De Filippi ha scoperto che qualche tempo fa Alex era stato punito da un provvedimento per aver utilizzato internet per sentire Cosmary! Così oggi la conduttrice ha chiamato l’ex allieva della scuola, fidanzata con Alex, e ha lasciato i due a chiacchierare per un po’. Alex nel sentirla è stato felicissimo anche se di poche parole.

Maria De Filippi punzecchia l’allievo di Amici: “Ti elimino se non la smetti di tenerti tutto dentro”

Per quanto riguarda il sorriso Maria De Filippi è riuscita nel suo intento. Dove invece non è riuscita, neppure con Cosmary, è nel fare aprire un po’ di più il cantante.

“Ti elimino se non la smetti di tenerti tutto dentro”

ha detto la conduttrice per provocare l’allievo. Dal canto suo Alex ha spiegato di sentirsi in imbarazzo in questa situazione in quanto è sì in una stanza da solo ma allo stesso tempo è ascoltato da milioni di persone. La conduttrice di Amici ha provato a spronarlo nel lasciarsi andare approfittando dell’occasione di poter risentire la sua fidanzata! La conduttrice ha infine ribadito il concetto: Alex ha un caratteraccio.

Cosa si sono promessi i due fidanzati di Amici

Se inizialmente Alex e Cosmary sono apparsi in imbarazzo, soprattutto lui, in seguito alle parole di Maria De Filippi le cose sono migliorate. I due allievi di Amici si sono rassicurati sui reciproci sentimenti che, a detta di entrambi, sono rimasti uguali come l’ultimo giorno in cui si sono visti. La più sorridente e chiacchierona come al solito è stata Cosmary che, almeno da questo punto di vista, compensa le mancanze del suo fidanzato! La ballerina ha già fatto i programmi per quando Alex uscirà dal talent: non lo mollerà per 5 minuti e i due andranno in vacanza insieme.