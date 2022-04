Amici, l’ex di Veronica Peparini la difende: “La Celentano? Ha i paraocchi”

Veronica Peparini difesa dall’ex marito Fabrizio Prolli

Durante la sesta puntata del Serale, andata in onda ieri sera, c’è stato uno scontro molto acceso tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Le due insegnanti quest’anno come non mai hanno avuto opinioni diverse sugli allievi e sulla danza. Adesso, in particolare, la Celentano sta massacrando Dario, ballerino di modern e allievo della collega, sia dal punto di vista fisico che comportamentale. Ieri sera ad Amici Veronica ha uscito le unghie. Adesso però ad intervenire è anche l’ex marito Fabrizio Prolli, anch’esso ballerino e coreografo. Sulle sue stories di Instagram, in merito proprio alla questione Celentano-Dario, Prolli ha detto che parlare di proporzioni è di cattivo gusto, che Dario è giusto per il suo stile e che può migliorare, avendo da poco compiuto 18 anni. Poi su Alessandra Celentano ha detto:

“Ha i paraocchi e parla sempre e solo della sua visione di danza, non della danza totale”.

L’ex marito di Veronica Peparini abbassa i toni su Alessandra Celentano

Mentre sulla questione inerente l’allievo Dario l’ex marito di Veronica Peparini dà ragione a quest’ultima, lo stesso non può dirsi su un altro allievo. In particolare si tratta di Nunzio, ballerino di latino americano e allievo di Raimondo Todaro. Ieri sera Alessandra Celentano aveva criticato l’allievo e Nunzio aveva risposto sminuendo un po’ la maestra. Quest’ultima amareggiata ha detto che ormai gli allievi di Amici si sostituiscono agli insegnanti. Su questo aspetto anche Fabrizio Prolli si trova d’accordo. Infatti ha detto:

“La Celentano ha detto una grande verità. Ad oggi gli allievi si sentono già coreografi e si sentono migliori degli insegnanti che hanno davanti”.

Il parere sull’allievo di Alessandra Celentano

Infine Fabrizio Prolli ha espresso il suo parere anche su un altro allievo, ovvero Michele. Quest’ultimo è ballerino di danza classica e allievo della Celentano. Ieri sera ad Amici Raimondo Todaro ha fatto notare come Michele sia certamente bravissimo ma per merito proprio e non della Celentano visto che Michele è arrivato già bravo. E se Veronica Peparini è rimasta sconvolta dalla Celentano anche l’ex marito sembra concordare con Raimondo. Queste le sue parole: