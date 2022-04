Amici, Lorella Cuccarini infastidita dalla Pettinelli: “Chiede cose impossibili”

Lorella Cuccarini rifiuta il guanto di Anna Pettinelli: “Lo rispedisco al mittente”

Si avvicina la settima puntata del Serale ed anche anche per la Finale manca sempre meno. Tutti i professori di Amici cercano di portare acqua al proprio mulino favorendo i propri allievi a discapito degli avversari. E proprio in vista della nuova puntata i docenti stanno lanciando i nuovi guanti di sfida. Per quanto riguarda il canto Anna Pettinelli ne ha mandato uno ad Alex, Sissi e Luigi contro il suo allievo Albe. Il guanto è però sulla scrittura, terreno estraneo per Sissi. Così l’allieva ieri ha chiesto di poterlo rifiutare ed incontrare la sua insegnante Lorella Cuccarini. Nella puntata del daytime di oggi Lorella ha detto: “Noi questo guanto lo rispediamo al mittente”. Poi ha dato la seguente motivazione:

“Ci sta mettersi in gioco ma non si possono chiedere cose impossibili”.

L’insegnante di Amici difende la sua allieva: “Tu hai tantissimi doni”

A detta di Anna Pettinelli un artista completo deve anche saper scrivere. Questa è stata la sua motivazione del guanto di sfida lanciato agli allievi. Invece Lorella Cuccarini non la pensa così ed oggi ha ricordato che ci sono tanti cantanti bravissimi che sono soltanto interpreti e non per questo hanno qualcosa meno dei cantautori. “Ognuno ha i suoi doni e tu ne hai tantissimi” ha inoltre detto la docente alla sua allieva Sissi per tirarla su di morale. Lorella non è per niente spaventata del giudizio della giuria che sabato sera, proprio sul guanto, avrà l’ultima parola. Infatti l’insegnante ha detto:

“Questo guanto lo posso giustificare senza fatica perchè per quello che sei è strano che ti sia arrivato un guanto così. […] Sono abbastanza sicura di convincere la giuria”.

Sissi in difficoltà per il guanto di Anna Pettinelli: “Non mi sento in grado di farlo”

Il guanto lanciato da Anna Pettinelli ha suscitato diversi malumori. Se Alex ha deciso di sfidare l’insegnante, e Luigi non si è espresso, Sissi è subito entrata in crisi. Anche oggi, parlando con Lorella Cuccarini, l’allieva è apparsa in seria difficoltà. “Io non mi sento in grado di farlo” ha spiegato Sissi. La cantante ha detto che si sentirebbe in imbarazzo e che le sembrerebbe di mancare di rispetto all’artista in questione, in questo caso Franco Califano.