Amici, Lorella Cuccarini spiazzata: “Maria mi ha colta di sorpresa…”

Lorella Cuccarini svela un retroscena: “Maria De Filippi mi ha colta di sorpresa però mi ha convinta”

Andrà in onda questa sera una nuova puntata del serale di Amici. I “CuccaTodo” si scontreranno per il guanto d’oro contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ma il focus della puntata saranno, come sempre, i giovani talenti del programma. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi la più amata dagli italiani ha rotto il silenzio, raccontando come ha vissuto il passaggio da prof di danza a docente di canto:

“Questo cambio mi ha colto di sorpresa, però Maria mi ha convinto e non ci ha messo neanche molto”.

La coach ha poi sottolineato che la De Filippi ha voluto provare questo nuovo assetto che in passato non le è mai stato possibile, con l’artista romana invece ha potuto sbizzarrirsi e l’esperimento è sembrato andare decisamente bene. Anche nelle vesti di prof di canto infatti la Cuccarini è riuscita ad essere un sostegno e un supporto importante per i ragazzi della scuola.



Amici 21, coach di canto rompe il silenzio e ammette: “Noi siamo tutti competitivi”

Senza peli sulla lingua Lorella Cuccarini ha raccontato, sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, riguardo ai suoi colleghi:

“Noi siamo tutti competitivi, abbiamo una squadra nella quale crediamo, i banchi non li abbiamo dati a caso”.

La protagonista del talent show di Canale5 ha sottolineato che quando hanno scelto gli allievi della scuola lo hanno fatto perchè credevano in loro e nelle loro capacità. Ora la gara si è fatta più intensa nel programma e, di puntata in puntata, la sfida è sempre più dura anche se, come ribadito dalla collega di Raimondo Todaro anche nelle edizioni passate, ragazzi che non hanno vinto, hanno sfondato però nel mondo della musica o della danza.

Lorella Cuccarini: “Questo nuovo ruolo televisivo per me è stato una rinascita”

Con una carriera lunga 36 anni, la coach di Amici 21 ha ammesso di essersi sempre reinventata nella vita, passando dal ruolo di ballerina a quello di cantante, attrice e conduttrice. Ha seguito i cambiamenti della televisione e sul nuovo ruolo nel sabato sera di Canale 5 la conduttrice, che da due edizioni fa parte del cast del talent della rete ammiraglia dopo l’esperienza a La vita in diretta accanto ad Alberto Matano, ha ammesso:

“Questo svelamento del sabato sera per me è una rinascita”.

Intanto di recente ha dovuto affrontare Luigi con il quale ha avuto un duro scontro.