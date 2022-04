Lorella Cuccarini: “Questo non te lo permetto”, duro scontro con Luigi ad Amici

Lorella Cuccarini delusa dall’allievo: “Tu non mi conosci”

Vedere Lorella Cuccarini arrabbiata è veramente difficile, soprattutto se si tratta degli allievi. La maestra di canto di Amici, che precedentemente ha ricoperto anche la cattedra di danza, usa solitamente un approccio molto materno. Eppure oggi uno degli allievi è riuscita non solo a farla arrabbiare ma anche a deluderla. Si tratta di Luigi, cantante e allievo di Rudy Zerbi. Lorella l’ha convocato a sorpresa e gli ha detto che è rimasta molto male di alcune frasi dell’allievo pronunciate durante alcuni daytime. In particolare Luigi aveva detto che Lorella usava parole tenere nei guanti di sfida ma dietro pensava altro.

“Questo non te lo posso permettere. Tu non mi conosci, non conosci la mia storia personale e professionale. Perchè se mi conoscessi sapresti che io ho sempre detto quello che penso, anche le cose più scomode. E in passato a volte ne ho pagato le conseguenze”

ha detto Lorella.

Luigi fa un disastro ad Amici: interviene la conduttrice

Nel riascoltare le sue parole dette contro la maestra Luigi ha chiesto scusa per i modi. Tuttavia, nonostante Lorella Cuccarini si fosse detta basita del suo comportamento, l’allievo ha rincarato la dose alludendo alla libertà di poter esprimere ciò che pensa. Nel vedere Lorella sempre più sconvolta e Luigi sempre più contorto Maria De Filippi ha deciso di intervenire. La conduttrice di Amici si è collegata improvvisamente ed ha provato a mediare tra le parti. In particolare Maria ha detto a Luigi che quello che Lorella scrive o dice lo pensa davvero, perchè è fatta così e su questo non c’è dubbio. Per quanto riguarda invece l’allievo la De Filippi ha spiegato a Lorella che lui non ce l’aveva tanto con lei quanto con Alex! Il suo è stato dunque uno sfogo di esasperazione.

L’allievo di Amici bloccato dal pianto: “C’è chi non è stato leale con me”

Ad un certo punto Luigi Strangis si è chiuso nel suo solito silenzio per poi scoppiare in un pianto liberatorio senza precedenti. L’allievo ha avuto difficoltà perfino a riprendere la parola. Quando è riuscito a spiccicare due sillabe il cantante ha ammesso a Lorella Cuccarini di essersela presa con lei perchè era la strada più facile. ma in verità la sua rabbia e il suo dispiacere erano verso qualcun altro. In particolare si tratta di Alex col quale c’è stato un distacco dopo mesi di grande amicizia. “C’è chi non è stato leale con me” ha detto Luigi tra le lacrime.