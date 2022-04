Amici, ex prof duro: “Pettinelli, Zerbi e Cuccarini non devono fare i docenti”

Luca Jurman contro i professori e i giudici del talent: “Non sono in grado”

Da qualche settimana il nome di Luca Jurman è tornato alla ribalta. I fan storici di Amici sicuramente lo ricorderanno bene in quanto è stato professore di canto nel talent di Canale 5. Se l’ex professore di Amici ha deciso di tornare a farsi sentire è perché a suo dire chi insegna attualmente nella scuola non ha le giuste competenze per farlo. Il riferimento è ovviamente a Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, i tre attuali docenti di canto della scuola. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv Luca Jurman spara a zero sugli attuali professori di Amici ma anche sui giudici del Serale. Queste le sue parole:

“In Italia ci sono tanti talenti ma siccome a giudicarli e valutarli ci sono persone che non sono in grado né di fare i giudici né i docenti è ovvio che che per la paura di essere eliminati non si presentano neanche ai casting”.

L’ex professore di Amici critica il metodo della scelta dei docenti: “E’ una cosa molto grave”

Secondo Luca Jurman tra l’Italia e gli altri Paesi del mondo c’è una sostanziale differenza per quanto riguarda i talent. In particolare l’ex insegnante di Amici prende come esempio The Voice e sottolinea come tra i coach ci siano nomi del calibro di Tom Jones o Jennifer Hudson. Mentre in Italia ci sono i nomi di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. “E’ una cosa molto grave” commenta Luca Jurman sottolineando come un discografico non possa fare l’insegnante di canto. Per quanto riguarda Rudy Zerbi l’ex professore dice che i due si conoscono da 30 anni ma la loro amicizia si è rovinata da quando Rudy è entrato in tv.

“Secondo me essere un personaggio televisivo è quello che voleva fare realmente nella vita”

conclude Jurman su Rudy Zerbi.

Perché Luca Jurman ha lasciato Amici? “Non potevo più sentire stupidaggini”

Secondo molti telespettatori di Amici l’ex professore parla così del talent perché vorrebbe tornarci e, magari, è stato mandato via. A tal proposito Luca Jurman spiega di essere stato lui ad andarsene. E sul perché dice:

“Non potevo più sentire stupidaggini che uscivano dalla bocca di persone che non avevano il minimo senso né la cognizione di cosa sia il sistema didattico musicale e artistico”.

Poi l’ex insegnante di Canale 5 precisa però di non avere assolutamente nulla contro il programma né contro la padrona di casa Maria De Filippi. L’appuntamento è intanto per stasera con la settima puntata del Serale alle 21:30 circa su Canale 5.