Anticipazioni Amici 30 aprile: l’eliminato della settima puntata del Serale

L’eliminato della settima puntata del Serale è uno tra Albe e Nunzio

Mancano solo pochi giorni per la settima puntata del Serale e nelle ultime ore è già avvenuta la registrazione. Sfide all’ultimo guanto, un ospite d’eccezione e un ballottaggio di fuoco. Il blog Quellochetuttivoglionosapere come sempre ha fornito tutti i dettagli. Le anticipazioni di Amici del 30 aprile annunciano due manche vinte dalla squadra Zerbi-Celentano e una dai CuccaTodo. Al ballottaggio andranno Luigi, Albe e Nunzio. Il primo verrà immediatamente salvato dalla giuria e dunque uno tra Albe e Nunzio sarà eliminato. Come sempre bisognerà attendere la messa in onda della puntata per scoprire con certezza chi ha dovuto abbandonare la scuola. Nella settima puntata del Serale, inoltre, Ghali sarà ospite e presenterà il suo nuovo singolo dal titolo “Fortuna” che anticipa l’uscita dell’album che avverrà il prossimo 20 maggio.

Tutte le manche della puntata di Amici di sabato 30 aprile 2022

Ad aggiudicarsi il boccino nella settima puntata del Serale sarà la squadra di Zerbi-Celentano che deciderà di sfidare quella dei CuccaTodo. Luigi sfida Nunzio due volte e vincerà entrambe; Michele sfida Sissi (che ha rifiutato un guanto di sfida) e perde. Nella seconda manche la squadra Zerbi-Celentano sfida quella di Pettinelli-Peparini. La prima sfida vede Michele contro Dario e vince il primo mentre la seconda sfida vede Albe vincere contro Luigi. Nella terza invece Albe e Luigi si affrontano su un guanto e vincerà Strangis. Nella terza manche la squadra Zerbi-Celentano sfiderà nuovamente i CuccaTodo. Nella prima sfida Serena si scontra con Michele e vince, nella seconda Luigi sfida Alex e vince, nella terza Sissi vince contro Michele.

Luigi protagonista della settima puntata del Serale

Durante la settima puntata del Serale Luigi, dopo lo scontro con Lorella Cuccarini, vincerà il premio Tim. Inoltre tutte le sue esibizioni verranno fortemente apprezzate dalla giuria. In particolare durante la canzone dei Nomadi Luigi ha riscritto il testo parlando di sé ed ha raccontato di quando a 16 anni ha scoperto di avere il diabete. Gli altri brani cantati sono i due inediti Tienimi Stanotte e Muro, e le cover Datemi un martello, Splendido splendente, Pazza idea. Particolarmente apprezzata nel corso della registrazione anche Sissi.