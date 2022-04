Amici, Rudy Zerbi demolisce gli altri prof: “Cattiveria e buonismo”

Rudy Zerbi spara a zero sugli altri prof del talent: “Buonismo per farsi fare un applauso in più”

Si avvicina la settima puntata del Serale, in onda stasera alle 21:30, su Canale 5. E come sempre non mancheranno gli scontri tra i professori di Amici che quest’anno stanno decisamente dando il meglio di loro in quanto a battibecchi. Per quanto riguarda il canto Rudy Zerbi è ormai un fiume in piena contro Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini e verso i loro metodi con i rispettivi allievi. In coppia con Alessandra Celentano ormai Rudy si è preso il soprannome di prof più cattivo e severo. Ma intervistato dal settimanale Gente il docente non ci sta e si scrolla di dosso le accuse. E proprio parlando, invece, delle sue colleghe, dice:

“Cattiveria è illudere i ragazzi con quel buonismo che in realtà è fine a se stesso e a volte può anche essere un modo per farsi fare un applauso in più dal pubblico”.

Il professore di Amici e quella rivelazione mai fatta: “Non ero uno studente modello”

Tra i professori di Amici che più tengono alla disciplina, allo studio e al rispetto delle regole c’è sicuramente Rudy Zerbi. Più volte nel corso dell’anno il professore di Canale 5 ha fatto lunghe sfuriate ai suoi allievi, ma anche agli altri, riprendendoli sul poco studio. A sorpresa, però, da giovane Rudy Zerbi non era esattamente quanto pretende di essere dai suoi allievi. Infatti Rudy, dopo aver rivelato le sue grandi difficoltà come padre, ammette:

“Non ero quel che si dice uno studente modello. Ero il classico che si impegnava il giusto, che apprendeva in fretta e si accontentava di un 7. Portavo rispetto ai miei prof e ora insegno a fare lo stesso ai miei figli”.

“Ha un pregio enorme”: la confessione di Rudy Zerbi sulla collega del talent

Infine Rudy Zerbi nel corso dell’intervista parla della sua collega Alessandra Celentano con la quale fa coppia nel ruolo di capo squadra al Serale. Tra i due c’è un bellissimo rapporto che parte da lontano, ben prima dell’ingresso di Rudy ad Amici, come hanno rivelato. Memorabili i loro siparietti nel corso delle puntate e le loro esibizioni contro i CuccaTodo. La Celentano viene descritta da Rudy come un esempio di autorevolezza. Qualcuno preparato che quando lo ascolti ti fa riflettere. Poi aggiunge: