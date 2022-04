Amici 21, Rudy Zerbi in grande difficoltà: “Faccio i salti mortali per…”

Rudy Zerbi e quel lato privato che nessuno conosce: “Tenere le fila di una famiglia allargata non è facile”

Stasera andrà in onda nuova puntata del Serale di Amici e ancora una volta i professori difenderanno con le unghie e con i denti la propria squadra. Quest’anno tra chi sta avendo la meglio c’è sicuramente la squadra Zerbi-Celentano che vince diverse manche ad ogni puntata. Di uno dei due capi squadra, Rudy Zerbi, si sa tantissimo dal punto di vista professionale ma pochissimo del privato. Infatti il professore di Amici 21 è estremamente riservato. Il settimanale Tv Mia ha però riportato alcune dichiarazioni che Rudy ha detto sui suoi figli. Rudy è infatti papà di ben 4 ragazzi, nati da tre mamme diverse. Rudy definisce quello del papà il mestiere più bello del mondo. Tuttavia però aggiunge:

“Tenere le fila di questa famiglia allargata non è facile. Devo fare i salti mortali per poter passare del tempo con tutti e quattro insieme”.

Il professore di Amici 21 si racconta come papà: “Penso sia questa la vera felicità”

Nelle dichiarazioni riportate da Tv Mia Rudy Zerbi racconta di essere stato uno che ha sempre fatto mille mestieri. E tutt’oggi, a pensarci bene, Rudy si divide in mille progetti. Tra quelli che tutti conoscono c’è il ruolo di giudice a Tu si que vales e quello di speaker radiofonico a Radio Deejay. Ma Rudy bazzica anche nelle altre trasmissioni di Maria De Filippi, dietro le quinte, e dà una mano dove serve. E poi il grosso del suo tempo glielo porta via Amici, il talent nel quale è professore dal lontano 2009. I figli però restano la cosa più importante della sua vita e niente lo appaga come quando sta con loro. Tramite alcune dichiarazioni riportate da Tv Mia scopriamo che Rudy Zerbi ha detto: “I momenti in cui sono con loro penso ecco, è questa la vera felicità”.

Stasera la nuova puntata del Serale di Amici 21: chi rischia

L’appuntamento con la sesta puntata del Serale è dunque per stasera in prima serata, dalle 21:30 circa, su Canale5. Si avvicina la Finale e tutti gli allievi cercheranno di dare il meglio di loro. E proprio Rudy Zerbi dopo aver criticato Albe duramente si ritroverà con uno dei suoi allievi a rischio eliminazione.