Amici Serale, Veronica Peparini sconvolta dalla Celentano: “È cattiveria pura”

Veronica Peparini come non si è mai vista: è scontro di fuoco con la collega

È iniziata la quinta puntata del Serale di Amici e dopo una sfida a suon di flessioni tra i giudici, vinta da Stefano De Martino, è iniziata la gara. Questa sera, per la prima volta, la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli ha ottenuto il boccino e dunque ha dato il via. Come primi sfidanti hanno scelto gli Zerbi-Celentano e dopo una prima sfida tra Albe e LDA, vinta dal primo, la Peparini ha schierato un guanto tra Dario e Michele sulla versatilità. Da qui è nato un battibecco acceso con Alessandra Celentano, che si è protratto anche dopo. In particolare mentre Dario si stava esibendo al ballottaggio iniziale contro Albe la Celentano ha detto che erano più belli i ballerini del corpo di ballo dietro di lui. “Questa è cattiveria pura” ha detto la Peparini senza parole.

Alessandra Celentano punge Veronica Peparini: “Equa solo a parole”

Il guanto di sfida lanciato da Veronica Peparini contro Michele, ballerino di danza classica e allievo di Alessandra Celentano, non è andato giù a quest’ultima. Nonostante ci fosse stato un tentativo di pace da parte di Veronica le due stasera se ne sono dette di tutti i colori.

“Voi che dite che siete tanto eque lo siete solo a parole e non nei fatti. Almeno io non mi travesto da fatina buona”

ha detto la Celentano su tutte le furie contro la collega. Secondo la maestra di danza classica questo guanto proposto da Veronica Peparini al Serale di Amici non è equo perché propone tre stili tutti inerenti al modern, ovvero lo stile di Dario. La Celentano, prima delle esibizioni dei due allievi, ha inoltre ricordato che Michele non ha mai studiato gli stili proposti dalla Peparini.

Chi ha vinto il guanto di sfida: Alessandra Celentano trionfa

Dopo le esibizioni di Dario e Michele è toccato ai tre giudici del Serale di Amici decretare il vincitore e dunque il più versatile. Con grandissima delusione di Veronica Peparini il guanto da lei lanciato è stato vinto dall’allievo di Alessandra Celentano! In particolare è stato determinante il voto di Stash che ha ammesso di aspettarsi da Dario una vittoria più schiacciante mentre Michele inaspettatamente è stato bravissimo.