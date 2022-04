Veronica Peparini spiazza tutti su Alessandra Celentano: “Ha ragione quando…”

Alessandra Celentano elogiata a sorpresa dalla collega di Amici 21: “Grande professionista”

I colpi di scena ad Amici 21 non mancano mai! Stavolta a stupire è Veronica Peparini, professoressa di danza nel talent da 9 anni. L’insegnante di modern si è raccontata sulle pagine del settimanale Nuovo dove ha affrontato diversi argomenti. Tra questi non si è potuta sottrarre dal commentare il comportamento di Alessandra Celentano con la quale quest’anno sono volati stracci! Le due insegnanti hanno avuto delle discussioni accese. Eppure la Peparini non spende mezza parola negativa per la collega che, anzi, definisce “una grande professionista, molto preparata”. La Peparini spiega di rispettare molto le idee della collega. Poi aggiunge:

“Ha ragione quando parla dei requisiti fisici necessari per la danza classica”.

Secondo Veronica, infatti, è giusto mettere i ragazzi di fronte alla realtà come fa la Celentano. Questa sera, intanto, Veronica metterà a dura prova questa ritrovata pazienza, visto che nella quinta puntata del Serale, le due colleghe litigheranno per Dario.

Veronica Peparini smentisce la presunta crisi con Andreas Muller: “Il nostro amore è vero e puro”

Oltre a parlare della collega Alessandra Celentano la Peparini ha affrontato anche un altro argomento che sta tenendo il pubblico con il fiato sospeso. Ovvero gli attuali rapporti con Andreas Muller, visto che quest’ultimo aveva lasciato intendere un periodo non proprio idilliaco. Dal canto suo già a Verissimo Veronica Peparini si era trovata in difficoltà nel raccontare il suo privato. Tuttavia la maestra di Amici sa che il pubblico è molto affezionato alla sua storia con Andreas e teme per il loro amore. Così durante l’intervista Veronica spiega che il problema riguarda Andreas e un periodo difficile che sta vivendo a causa di un’operazione al ginocchio che deve affrontare. Su di loro come coppia invece dice:

“Nessuna crisi all’orizzonte. Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso”.

La maestra di Amici 21 parla dei ragazzi del talent

Infine Veronica Peparini, presente da 9 anni ad Amici, parla di come sono cambiati i ragazzi che partecipano. A detta della maestra i tempi sono decisamente diversi e adesso gli allievi hanno più consapevolezza di quello che vogliono. E’ vero che spesso contestano le opinioni degli insegnanti ma secondo la Peparini è importante aiutarli quando si sentono smarriti. Per il resto Amici può insegnargli molto, non solo a livello artistico ma anche dal punto di vista della disciplina.